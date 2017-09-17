اعلن ممثل الولي الفقيه ومسؤول بعثة الحج الايرانية علي قاضي عسكر بان معظم التوافقات مع السعودية حول الحج قد تحققت، لافتا الى ان وزير الحج السعودي اعرب عن تقديره وارتياحه للنظام والانضباط والقيم المعنوية لدى الحجاج الايرانيين.

وقال قاضي عسكر في تصريح له في المدينة المنورة ان الحجاج الايرانيين اثبتوا لجميع الدول الاسلامية بانهم دعاة للوحدة وانهم لا يسعون وراء القضايا الطائفية والقومية.

واضاف، ان 15 الف حاج من اهل السنة الايرانيين تشرفوا لحج العام الجاري وان الوئام والتعايش بين الشيعة والسنة الى جانب بعضهم بعضا كان مثالا للوحدة والتضامن.

واشار الى متابعة قضية التعرف على هويات جثث 11 من الحجاج الايرانيين الشهداء في حادثة منى التي وقعت قبل عامين والتي لم يتم تحديدها لغاية الان وقال، انه خلال المحادثات الاخيرة مع وزير الحج السعودي تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول حوادث المسجد الحرام ومنى.