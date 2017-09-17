أعلن السفير البرازيلي في طهران، رودريغو دي آزردو سانتوس، استعداد بلاده لزيادة وارداتها من الأسمدة الكيماوية والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية الايرانية.

وقال السفير البرازيلي، في حوار أجرته معه وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان البرازيل تؤمن قسماً من حاجتها للأسمدة الكيماوية من ايران، حيث يمكن زيادة هذه الواردات. وأضاف: ان البرازيل يمكنها إلى جانب المحاصيل الزراعية، اتخاذ خطوات مؤثرة في مجال صادرات المعدات والمكائن الزراعية والصناعات البتروكيماوية والغازية والحافلات والسيارات وقطع غيار السيارات والأدوات الصحية الى ايران.

وأكد بالقول: إننا لا نهدف للصادرات من طرف واحد للصناعات والمنتوجات الصناعية، بل نهدف الى أن تكون هذه المنتوجات في إطار المشاركة مع الأطراف الايرانية وأن تنتج وتعرض داخل ايران في خطوة يمكنها توفير فرص العمل في ايران، فضلاً عن زيادة صادرات المنتوجات النهائية الى الدول الجارة.

وحول الزراعة العابرة للحدود، قال سانتوس: ان لوزارة الجهاد الزراعي الايراني هيكلية لهذا الغرض وينبغي على الشركات الناشطة في هذا الإطار التقدم بالأنشطة العابرة للحدود للتقدم بهذا الموضوع الى الأمام، وأن تجري محادثات مع البرازيل حيث ان بعض الشركات الايرانية زارت بلادنا لهذا الغرض وأجرت دراسات تمهيدية.

وقال السفير البرازيلي: ان ايران تعد السوق الرئيسية للمحاصيل الزراعية البرازيلية في الشرق الأوسط، لذا فمن الطبيعي أن يتم البحث، بعد موضوع التجارة، حول الاستثمارات الثنائية لأن التجارة هي الممهدة لمسار الاستثمارات.