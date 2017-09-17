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رقم الخبر: 202929 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 18:27 الاقسام: اقتصاد  
صفقة الطائرات المدنية مع أميركا لن تتأثر بقرار الكونغرس
رئيس منظمة الطيران المدني:

صفقة الطائرات المدنية مع أميركا لن تتأثر بقرار الكونغرس

قال رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية: ان صفقة الطائرات المدنية مع أميركا لن تتأثر بقرار الكونغرس الأخير القائم على حظر بيع الطائرات لإيران لأن الصفقة تم التوقيع عليها في أطر القوانين الدولية.

وقال علي عابدزادة، في تصريح أدلى به مساء الجمعة: ان جميع الصفقات الموقعة مع شركات تصنيع الطائرات تمت على أساس الإتفاق النووي والذي حاز على تأييد الأمم المتحدة. وأضاف: ان ايران اعتادت على نكث الأميركيين للعهود، ورغم الحظر الظالم إلا أن قطاع الطيران المدني في ايران مايزال ناشطاً ويواصل تطوره ونموه. وتابع: لا شك ان جميع الشركات ملتزمة بإتفاقاتها والتي ينبغي وضعها حيز التنفيذ.

وأوضح عابدزادة ان الأجواء معدة لدخول القطاع الخاص الى قطاع صناعة الطائرات في البلاد وينبغي الاستمرار في الاستثمارات بمختلف جوانب هذا القطاع. وأعرب عن ابتهاجه لنمو قطاع صناعة الطيران في ايران خلال العامين الأخيرين مقارنة بقطاعي النقل البري وسكك الحديد.

 
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