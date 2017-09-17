قال الرئيس التنفيذي لشركة (سكاتك سولار) النرويجية: إن الشركة تجري محادثات لبناء أولى محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في إيران، لتنضم إلى مجموعة من شركات الطاقة الأجنبية التي تتطلع للاستثمار في البلد المنتج للنفط.

وترغب الشركة المدرجة في أوسلو، والتي تبني وتشغل محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أنحاء العالم، في توليد 120 ميغاواطاً من الكهرباء في إيران ترتفع إلى 500 ميغاواط بعد ذلك.

وقال ريموند كارلسن، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع رويترز: (لا أرغب في الإفصاح عن الموعد المتوقع لتوقيع إتفاق، لكننا نعكف على العمل عليه بنشاط). وأضاف: ان المشروع الأول الذي تجرى مناقشته سيتكلف 120 مليون دولار لكل 100 ميغاواط عاملة.

وتعتمد الشركات الإيرانية والسكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة بشكل كبير على الغاز الطبيعي والنفط لتوليد الكهرباء، لكن تلوث الهواء يساهم في دفع اهتمام إيران صوب التوسع في قدرات إنتاج الطاقة المتجددة.

وتصل القدرة الإنتاجية العاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في إيران حالياً إلى 53 ميغاواطاً وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الإيرانية، لكن 76 شركة وقعت إتفاقات لدراسة بناء طاقة إنتاجية لتوليد 932 ميغاواطاً إضافية من الكهرباء.

وتعزز شركات الطاقة الغربية الاستثمار في إيران بعد رفع معظم الحظر الدولي عنها بعد أن وقعت إتفاقاً نووياً في 2015. وقالت سكاتك سولار: إن السلطات الإيرانية والنرويجية تسعى لمساعدة الشركة على تأمين تمويل للمشروع.

وقال الرئيس المالي للشركة ميكل تورود: (ستقدم النرويج لنا ضمانات ستمكننا من جمع تمويل دولي ومحلي). وأضاف: ان أوسلو ترغب أيضاً في المساعدة في تمويل مشاريع مستقبلية في إيران.

وتسعى الشركة، التي تعمل بالفعل في جنوب أفريقيا ورواندا والأردن والبرازيل، إلى دخول أسواق أخرى من بينها ميانمار وباكستان وبنغلادش. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لسكاتك سولار في الوقت الحالي 322 ميغاواطاً من الكهرباء مع مشروعات تحت التنفيذ بقدرات إنتاجية تعادل 8ر1 غيغاواط.