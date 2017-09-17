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رقم الخبر: 202927 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: محليات  
الموسوي: التقارب بين ايران والعراق لن يزول
مشيراً إلى أن الإمام الخامنئي هو أبو الوحدة بين الشيعة والسنة

الموسوي: التقارب بين ايران والعراق لن يزول

أكد السفير العراقي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن التقارب بين ايران والعراق لن يزول، قائلا: إن سماحة الإمام الخامنئي هو أبو الوحدة بين الشيعة والسنة.
ولدى زيارته الى مرقد أحد الاولياء في محافظة مازندران بصحبة المدير العام للاوقاف والشؤون الخيرية بالمحافظة، حجة الاسلام حيدري، صباح السبت، قال راجح الموسوي: عندما أكون في ايران، أعتبر أنني في بلدي، وصرح: ان بعض الدول تسعى الى المساس بالتقارب بين ايران والعراق، لأنها تدرك أن التقارب بين ايران والعراق يزيد من قوتهما في المنطقة، مبينا ان التقارب بين ايران والعراق لن يزول.
وأضاف: إن زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، ضاعفت الأواصر بين ايران العراق، وهذا من بركات الإمام الحسين عليه السلام.
وأعلن أن هناك استعدادا لتقديم الخدمات للزوار الذين يتوجهون من محافظة مازندران للمشاركة في زيارة الأربعين، مبديا الارتياح لتقديم الخدمات للزوار الايرانيين، وصرح: ان زوار الاربعين الحسيني هم نعمة بالنسبة للعراق، ونحن نبذل قصارى جهودنا من اجل استضافة هؤلاء الزوار.
وأكد السفير العراقي أن الإمام الخامنئي ليس فقط لإيران، بل هو لجميع المسلمين، مضيفا: ان الإمام الخامنئي أدلى بتصريحات جيدة للغاية في دعم مسلمي ميانمار، نسأل الله ان يحفظه.
ووصف السفير العراقي، سماحة قائد الثورة الإسلامية بأنه أبو الوحدة بين الشيعة السنة، وأنه يحظى بشعبية واسعة في العالم الاسلامي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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