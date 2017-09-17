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رقم الخبر: 202926 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: اقتصاد  
الصين توظف 35 مليار دولار من الإستثمارات في إيران

الصين توظف 35 مليار دولار من الإستثمارات في إيران

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، ان المشاورات والمباحثات التي جرت مع مسؤولي المصارف الصينية أسفرت عن رصد الأخيرة نحو 35 مليار دولار من التسهيلات والتمويل داخل الاقتصاد الايراني .

وقال سيف، يوم الجمعة، في إفادة صحفية في بكين: ان هذا الحجم من التسهيلات والتمويل يكشف عن الآفاق المستقبلية الايجابية والوضاءة للوضع الاقتصادي للبلاد ويشير إلى الإرادة الجادة للبلدين لتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية. وأشار سيف الى توقيع مذكرة تفاهم في بكين بين البنك المركزي الايراني وبنك التنمية الصيني للحصول على تسهيلات بقيمة 15 مليار دولار، وقال: ان هذه المذكرة جرى التوقيع عليها يوم الجمعة خلال اللقاء بين مسؤلي البنكين.

وأشار سيف الى إجتماعه مع مسؤولي مصرف (اكزيم) الصيني، وقال: ان هذا المصرف فتح أكبر اعتماد للتمويل مع ايران يرصد لمشروع خط سكك حديد طهران-مشهد بقيمة 7ر1 ميليار دولار. وأضاف: ان البلدين إتفقا مبدئياً خلال اللقاء أيضاً على رفع المبلغ الى عشرة مليارات دولار بأمل أن يجري وفد المصرف الصيني بزيارة لإيران خلال الأيام القادمة لوضع اللمسات الأخيرة على الإتفاق.

وناقش الوفد الايراني، برئاسة محافظ البنك المركزي الايراني، مع بنك التنمية الصيني مواضيع تتعلق بتطوير العلاقات المالية والمصرفية في جميع المجالات ومنها التمويل والمقاصة واستخدام العملتين الوطنيتين في التعاملات الثنائية، فضلاً عن تقديم الخدمات البنكية الشاملة للبنوك الايرانية والتعاون التقني والفني بين الجانبين.

 
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