صرح المدير العام لمجمع المعارض الدولية (شهر آفتاب)، ان أسبوع الصين للتجارة يبدأ أعماله اعتباراً من 19 أيلول في هذا المجمع.

وأضاف محمد سيدي، السبت، في تصريح للمراسلين: ان المعرض يفتح أبوابه لاستقبال الجميع ذوي الرغبة اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 ولغاية يوم الجمعة 31 أيلول/ سبتمبر من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساء خلال فترة إقامته في مجمع (شهر آفتاب). وأردف: لم يكن الهدف الوحيد لإقامة هذا المعرض بيع الإنتاجات فحسب، بل هو إستعراض التقنيات الحديثة والإرتقاء بمستوى التكنولوجيا في البلاد.

وفي معرض إشارته لإقامة أسبوع الصين للتجارة خلال عام 2016 في طهران، قال شاون المنفذ لمعرض أسبوع الصين للتجارة: خلال هذا المعرض شاركت 200 شركة صينية، حيث استعرضت إنتاجاتها المنوعة في مجال أجهزة النسخ والبلاستيك والذكاء الإصطناعي والأدوات الصحية وغيرها وكذلك إدارة الطاقة والطاقة النظيفة.

كما أشار شاون الى مذكرة التفاهم بين إيران والصين التي يتم توقيعها خلال مراسم إفتتاح معرض أسبوع الصين للتجارة، وأضاف: ان الهدف من إقامة المعرض هو ليس إستعراض المنتوجات فحسب، بل انه يهدف الى تنشيط الإستثمار في إيران.