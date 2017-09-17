تستضيف العاصمة الماليزية كوالالامبور الأسبوع الجاري المؤتمر الثامن للتجارة والاستثمار في العالم الاسلامي بمشاركة وفود من 20 دولة في العالم بما فيها ايران.

وتبدأ أعمال المؤتمر يوم الاثنين لتستمر حتى يوم 21 أيلول/ سبتمبر الجاري بالتزامن مع مؤتمر السياحة ومؤتمر التعليم العالي في العالم الاسلامي. ويهدف المؤتمر الى التعرف على فرص التجارة وفتح قنوات للتعاون التجاري وتوفير أرضية تسويق المنتجات، وكذلك التعرف على النشطاء والنخب الاقتصاديين في العالم الاسلامي.

ويقام المؤتمر برعاية مركز التجارة الدولية لمنظمة التعاون الاسلامي بالتعاون مع المركز الاسلامي للتجارة في كوالالامبور ويشارك فيه رئيس الوزراء الماليزي نجيب تون رزاق. ويحمل المؤتمر شعار (الحركة نحو الاقتصاد القوي) ويهدف الى توفير أرضية تعاون رجال الأعمال في الدول الاسلامية.

وسيتم في نهاية المؤتمر منح جائزة لعشر من النخب الاقتصاديين في العالم الاسلامي.