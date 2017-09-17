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|رقم الخبر: 202923
|تاريخ النشر: أيلول 16, 2017
|الوقت: 18:24
|الاقسام: اقتصاد
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(british airways) تفتتح مكتب مركزي في طهران
عبر مدير مبيعات آسيا وأوقيانيا والشرق الأوسط بشركة الخطوط الجوية البريطانية (british airways) ، رابرت ويليام، عبر عن ارتياحه لبدء رحلات الشركة الى ايران، قائلاً: ان افتتاح مكتب مركزي للشركة في ايران من شأنه أن يوفر المزيد من الراحة للزبائن وسيكون بإمكانهم إختيار أكثر من 200 وجهة لهم من طهران.
وبدأت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها الجوية المباشرة بين لندن وطهران في أبريل/ نيسان2017 ووعدت زبائنها حينها بتقديم خدمات مميزة.
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