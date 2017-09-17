(british airways) تفتتح مكتب مركزي في طهران عبر مدير مبيعات آسيا وأوقيانيا والشرق الأوسط بشركة الخطوط الجوية البريطانية (british airways) ، رابرت ويليام، عبر عن ارتياحه لبدء رحلات الشركة الى ايران، قائلاً: ان افتتاح مكتب مركزي للشركة في ايران من شأنه أن يوفر المزيد من الراحة للزبائن وسيكون بإمكانهم إختيار أكثر من 200 وجهة لهم من طهران.