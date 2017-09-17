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|رقم الخبر: 202922
|تاريخ النشر: أيلول 16, 2017
|الوقت: 18:24
|الاقسام: اقتصاد
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20 مليون دولار يومياً.. حجم صادرات إيران إلى العراق
قال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية-العراقية: ان العراق يعد ثاني أكبر وجهة تصدير لإيران.
وأشار حميد حسيني، في حديث لمراسل (إرنا) السبت، الى تصدير ما قيمته 20 مليون دولار من السلع الى العراق يومياً، قائلاً: ان ايران صدرت ما يبلغ 12 مليار دولار من السلع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس/ آذار) بلغت حصة العراق من إجمالي ذلك، مليارين و600 مليون دولار. وأضاف: ان الصادرات الايرانية الى العراق تتنوع بين المواد الإنشائية والمنتجات البترولية والزيوت المعدنية والمواد الغذائية. وأوضح ان السوق العراقية باتت ذات أهمية بالغة وفريدة لإيران.
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