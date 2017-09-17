وأشار حميد حسيني، في حديث لمراسل (إرنا) السبت، الى تصدير ما قيمته 20 مليون دولار من السلع الى العراق يومياً، قائلاً: ان ايران صدرت ما يبلغ 12 مليار دولار من السلع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس/ آذار) بلغت حصة العراق من إجمالي ذلك، مليارين و600 مليون دولار. وأضاف: ان الصادرات الايرانية الى العراق تتنوع بين المواد الإنشائية والمنتجات البترولية والزيوت المعدنية والمواد الغذائية. وأوضح ان السوق العراقية باتت ذات أهمية بالغة وفريدة لإيران.