أبرمت بورصة السلع الايرانية في الأسبوع المنتهي 14 سبتمبر/ أيلول، صفقات بيع نحو 506 آلاف و830 طناً من السلع بأكثر من 5ر295 مليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 14 بالمئة و8 بالمئة من حيث الحجم والقيمة بالترتيب، عن الأسبوع السابق.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية، صفقات بحجم 166 ألفاً و285 طناً بقيمة 4ر138 مليون دولار، عبر بيع 158 ألفاً و945 طن صلب، و4 آلاف طن ألمينيوم، و3200 طن نحاس، و140 طن موليبدن مكثف، و3 كغم سبائك ذهبية. وشهدت السوق المحلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، مبيعات 305 آلاف و808 أطنان بقيمة 4ر145 مليون دولار.

وبيع في القاعة المذكورة 98 ألفاً و910 أطنان من القير، و62 ألفاً و203 أطنان مواد بوليمرية، و106 آلاف طن فيكوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و13 ألفاً و520 طن لوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و18 ألفاً و959 طن مواد كيميائية، و4700 طن كبريت، و622 طن عازل رطوبة، فضلاً عن 20 طناً من غاز الأرغون. كما سجلت قاعة المنتجات الزراعية، صفقات بيع 30 ألفاً و328 طناً بنحو 8ر9 مليون دولار.

هذا وأغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات يوم السبت، على ارتفاع مؤشرها العام (تدبيكس) بواقع 159 نقطة الى مستوى 683ر83 نقطة.

وتداولت السوق 728 مليون سهم وورقة مالية، بأكثر من 94ر1 تريليون ريال (الدولار=33450 ريالاً)، توزعت على 42 ألفاً و368 صفقة. وقادت صعود (تدبيكس) مكاسب أسهم مصافي التكرير، لكل من مصفاة اصفهان 48 نقطة، وتبريز 27 نقطة، وطهران 55 نقطة.

وبالسوق موازي، صعد المؤشر (آيفكس) 7 نقاط إلى 951 نقطة.