اكدت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والاسرة 'السيدة معصومة ابتكار' ضرورة تطوير التعاون بين ايران وبلجيكا؛ منوهة في لقائها رئيس البرلمان البلجيكي 'زيغفريد براك' السبت، الى المساحات المشتركة بما يزيد من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفيما اشارت الى المكانة (رفيعة المستوى) التي احرزتها الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم على الصعيد الدولي، اكدت السيدة ابتكار ان التعاون يساعد على تقويض الارهاب في المنطقة؛ مضيفة ان بعض البلدان الاوروبية مدرجة علي قائمة الاولويات من هذا المنطلق.

واشارت مساعدة رئيس الجمهورية الي انجازات ايران العلمية والتقنية ودورها الفاعل في سياق تطوير التعاون مع العالم؛ مؤكدة على ضرورة الاستفادة من هذه الفرص المؤاتية لذات الاهداف.

وفي معرض الاشارة الى شؤون المرأة والاسرة والتقدم الحاصل على هذه الأصعدة في البلاد، نوهت ابتكار الى تراجع نسبة الأمية بين النساء في ايران؛ مصرحة ان عدد النساء المثقفات سجل ارتفاعا من 35 بالمئة منذ انتصار الثورة الاسلامية ليبلغ 85 بالمئة في المرحلة الراهنة.

واردفت المسؤولة الايرانية، ان 50 بالمئة من تعداد طلبة الجامعات يعود الى النسوة في ايران.

وفي سياق متصل، اشارت ابتكار الى المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية لكافة الوزارات والمراكز التنفيذية في البلاد الذي ينص على تخصيص 30 بالمئة من الوظائف لدى هذه المراكز للنساء الايرانيات.

واكدت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المراة والاسرة ان الفرص متوفرة لتعزيز حضور المراة الايرانية على الصعيد الدولي، بما يشمل التعاون بين ايران وبلجيكا.

الي ذلك قال رئيس البرلمان البلجيكي في هذا اللقاء، ان بلاده ترغب في التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وشؤون المرأة بين ايران وبلجيكا.

وفيما نوّه بالتقدم 'الكبير' لدى المجتمع النسائي (الايراني)، قال براك ان بلجيكا ايضا وضعت على سلم اولوياتها مواضيع مكافحة العنف ضد المرأة ومنحها المناصب الحكومية رفيعة المستوى؛ معربا عن امله بتنمية العلاقات بين طهران وبروكسل.