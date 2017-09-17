التقى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني في مقر اقامته في لبنان.

وقدم السيد حسن نصرالله، خلال اللقاء، ايضاحات عن جبهة المقاومة.

واشاد بزيارة المرجع الديني للبنان ومواقفه الثورية في المراحل الحساسة التي يجتازها العالم الاسلامي لاسيما جبهة المقاومة.

وثمّن مواقف المرجع نوري همداني خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006 ووصفها بانها اثمرت عن رفع الروح المعنوية للمقاومين، معتبرا مكانة الثورة الاسلامية والامام الراحل (رض) وقائد الثورة في لبنان بأنها رفيعة وتكتسب الاهمية للغاية. واعرب عن تقديره لتضامن الشعب الايراني مع شقيقه اللبناني.

من جهته جدد آية الله نوري همداني، خلال اللقاء، موقفه الداعم لجبهة المقاومة في مواجهة العدو المشترك للمسلمين اي الاستكبار والصهيونية، بل جميع المظلومين في العالم.

واشاد بالسيد حسن نصرالله ووصفه بالعالم المقاوم والواعي والسياسي الصادق، مؤكدا دعم ايران له والمقاومة، موضحا ان نصرة المظلوم ومجابهة الظالم لاتتقيد بحدود جغرافية.