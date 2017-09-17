اعلن مساعد الخارجية الايرانية لشؤون اسيا واوقيانوسيا والدول ذات المصالح المشتركة ابراهيم رحيم بور بان للجمهورية الاسلامية الايرانية وبنغلاديش موقفا مشتركا حول اغاثة ودعم مسلمي الروهينغا المظلومين والمضطهدين في ميانمار.

وفي تصريح ادلى به على هامش وصول اول شحنة من المساعدات الانسانية الايرانية الى بنغلاديش، قال رحيم بور، ان الشعب الايراني وكبار مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية يشعرون بالتاثر والحزن العميق للجريمة المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار.

واضاف، انه علينا ان نثبت من خلال هذه المبادرات الانسانية بان الامة الاسلامية متوحدة وتطلق نداء الوحدة والصوت الواحد حينما يتعرض المسلمون للظلم في اي مكان من العالم.

وقال رحيم بور، اننا نقوم في الوقت الحاضر بإجراء محادثات مع حكومة ميانمار لنتمكن من الوصول الى حل لانقاذ مسلمي الروهينغا.

من جانب آخر قال مساعد وزير الخارجية ابراهيم رحيم بور، خلال لقائه محافظ جيتاكون في بنغلاديش، انه ينبغي لقادة البلدان الاسلامية مناقشة ازمة مسلمي الروهينغا لتماثلها مع القضية الفلسطينية.

واكد رحيم بور ومحافظ جيتاكون ، خلال زيارته لبنغلادش مع شحنة المساعدات الانسانية الايرانية ، على ضرورة دعم البلدان الاسلامية لمسلمي الروهينغا وحث المجتمع الدولي على الاهتمام بهم.

كما أكدا على ضرورة اقناع المجتمع الدولي حول مظلومية مسلمي الروهينغا وضرورة مناقشة المجتمع الدولي لازمتهم في الجمعية العامة للامم المتحدة.

واعرب محافظة جيتاكون عن استعداد بلاده لاستلام شحنات المساعدات الانسانية لمسلمي الروهينغا وتوزيعها عليهم في المخيمات المقامة في بلاده.

كما اكد الجانبان على مناقشة ازمة مسلمي الروهينغا في برلماني البلدين وادارجها على جدول اعمال منظمة التعاون الاسلامي.

من ناحيته أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بنغلادش، أن الشعب البنغلاديشي يولي اهتماما بتصريحات قائد الثورة الاسلامية بشأن ميانمار.

وفي حديثه لوكالة فارس، أكد السفير عباس واعظي، ان بنغلادش ترحب بالمساعدات الايرانية المرسلة الى مسلمي الروهينغا، وقال: منذ بداية الأزمة التي طالت مسلمي ميانمار، فإن الشعب البنغلادشي ونظرا لحبهم لإيران ومعرفتهم بالثورة الاسلامية، كان ينتظر المساعدات الايرانية.

وبيّن ان السفارة الايرانية تلقت العديد من الاتصالات من المواطنين البنغلادشيين لمتابعة إرسال المساعدات الايرانية، وأضاف: بعد ان أعلنت ايران استعدادها لإرسال المساعدات، أبدى البنغلادشيون سرورهم، ثم مع حصول التأخير في إرسال المساعدات تابعوا الموضوع. والآن هم مسرورون أيضا لوصول الشحنة الأولى من المساعدات.

وأشار السفير الايراني الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية بشأن ازمة المسلمين في ميانمار، وأكد إن هذه الرسالة انتشرت بسرعة على صفحات التواصلت الاجتماعي بين الشعب البنغلادشي (الفيسبوك)، ولقيت ترحيبا واسعا.

وأوضح السفير واعظي، ان بنغلادش بلد مسلم ومحب لأهل البيت عليه السلام، مؤكدا انه نظرا لأن قومية البنغال موحدة ومتماسكة، فإنه لا يوجد مجال للإرهاب والتطرف في هذا البلد.

وأردف أن سكان بنغلادش يبلغ 160 مليون نسمة، تبلغ نسبة المسلمين فيهم قرابة 90 بالمائة، وتجمع هذا البلد بإيران علاقات تاريخية عريقة، ومن الناحية السياسية أقامت ايران علاقات سياسية مع بنغلادش بعد 4 سنوات من استقلالها في 1974.

وقد وصلت الى مطار شاه امانت في ميناء جيتاغانغ ببنغلاديش الطائرة التي تحمل الشحنة الاولى من مساعدات جمعية الهلال الاحمر الايراني لمسلمي ميانمار.

وافاد مراسل وكالة ارنا الموفد بان هذه الشحنة التي تزن 40 طنا تتضمن مواد اغاثية واغذية (الارز وزيت الطعام والشاي والسكر) وادوية وحزم غذائية للظروف الطارئة فضلا عن صحون المنيوم وخيم وبسط واغطية.

هذا وحضر مراسم تسليم هذه الشحنة من المساعدات الانسانية لمسلمي الروهينغا؛ مساعد الخارجية لشؤون اسيا واوقيانوسيا ابراهيم رحيم بور ورئيس الدائرة الاولى لغرب اسيا في الخارجية حسين امينيان والنائب في مجلس الشورى الاسلامي زهراء جناراني ورئيس منظمة الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر الايراني مرتضى سليمي ومساعد شؤون الصحة والعلاج والتاهيل الطبي في جمعية الهلال الاحمر حسن صفاري، ومدير عام العلاقات الدولية في الجمعية حسن اسفنديار، فضلا عن النائب عن مقاطعة جيتاغانغ في البرلمان البنغلاديشي معين الدين خان بادا والسفير الايراني في دكا عباس واعظي.

من جانبه أعلن رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ في الهلال الاحمر الايراني مرتضى سليمي أنه سيتم ارسال الشحنة الثانية من المساعدات الانسانية المقدمة من الشعب الايراني الى مسلمي الروهينغا بوزن 160 طنا يوم الاثنين المقبل.

وقال سليمي ان الشحنة الثانية من المساعدات الانسانية الايرانية تضم مواد غذائية وصحية ومعيشية.

واضاف، انه سيتم ارسال مواد اخرى عند اقتضاء الضرورة بعد التفقد الميداني لمعسكرات مسلمي الروهينغا.

وتابع: ان الدفعة الاولى من المساعدات الانسانية التي وصلت الى بنغلاديش مساء الجمعة و إتجهت السبت الى مدينة "كاكس بازار" التي تضم المعسكرات المؤقتة للاجئي الروهينغا لتوزيعها عليهم.

ونوه الى ان الوفد الايراني سيتفقد مناطق الاسكان المؤقت للاجئين وسيتم تحديد مواقع لتشييد مخيمات جديدة فضلا عن اقامة مستشفى ميداني لهؤلاء اللاجئين.

ولفت الى ان الوفد الايراني سيعقد اجتماعا مع عدد من النواب البنغلاديشيين عقب الجولة التفقدية لمخيمات اللاجئين الهاربين من ميانمار.