أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني إن إستخدام القوى الغربية للإرهاب تسبب في وصوله إلى قلب اوروبا مشيراً إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة في اوروبا.

مؤكداً على سياسة ايران المبدئية في تطوير القوة الدفاعية ودعم الشعوب المظلومة

وخلال استقباله رئيس مجلس النواب البلجيكي زيغفريد براك السبت بحث شمخاني سبل تطوير العلاقات والتعاون بين إيران وبلجيكا.

واشار شمخاني إلى استعداد إيران لتطوير مستوى التعاون الإقتصادي والسياسي والثقافي والأمني مع الدول الأوروبية وخاصة بلجيكا معتبراً إن بإمكان برلماني البلدين أن يلعبا دوراً مؤثراً في الإستفادة من الإمكانيات الواسعة لتطوير الإستثمارات في إيران في مجالات الطاقة والتقنيات.

ولفت إلى أن الأحداث الأخيرة في اوروبا اظهرت أن الإستخدام السيء للإرهاب في العراق وسوريا من قبل بعض الدول تسبب في عدم التمكن من القضاء عليه وتمدده إلى قلب أوروبا.

وأنتقد الأسلوب الذي يتبعه المسؤولون السياسيون والأمنيون في الولايات المتحدة ضد إيران مشيراً إلى أن هذا الأسلوب لن يحيد إيران عن سياساتها المبدئية في المنطقة والتي تتمثل في تطوير القوة الدفاعية ودعم الشعوب المظلومة.

واشار شمخاني إلى دور الإتحاد الأوروبي الإيجابي في الإتفاق النووي بين إيران والسداسية لافتاً إلى أن الإتفاق النووي هو وثيقة دولية مدعومة من مجلس الأمن الدولي وعلى جميع الدول أن تتصدى لكل الممارسات الخرقاء إزاءه.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب البلجيكي زيغفريد براك على ضرورة تفعيل الإمكانيات الواسعة للتعاون بين البلدين مشيراً إلى أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران وبلجيكا في مختلف المجالات.

واشاد بالجهود التي تبذلها إيران في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة واصفاً إيران بأنها عامل إستقرار في المنطقة وتلعب دوراً مهماً في مكافحة الإرهاب.