* نزعة التجزئة لو انطلقت لن يكون لها نهاية في المنطقة وانها تصب لصالح القوى الاستعمارية والمتغطرسة سيما امريكا والكيان الصهيوني

اكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي اكبر ولايتي، ان ايران ترفض أي حركة تهدف الى تجزئة العراق أو أي بلد آخر في المنطقة.

وتعليقا على الاستفتاء في إقليم كردستان العراق، اوضح ولايتي، السبت، ان ايران حليف ستراتيجي للعراق وتوافق على أي قرار تتخذه الحكومة المركزية.

وتابع قائلاً: إن الحكومة المركزية في العراق وغالبية الاكراد الشرفاء يرفضون الإستفتاء ويتطلعون الى وحدة العراق، واضاف: إن نزعة التجزئة لو انطلقت لن يكون لها نهاية في المنطقة وانها تصب لصالح القوى الاستعمارية والمتغطرسة سيما امريكا والكيان الصهيوني.

وفيما اشار الى معارضة حكومات المنطقة وجامعة الدول العربية وكذلك الدول الاسلامية لاي نزعة تهدف الى تجزئة المنطقة، اكد انها تؤدي الى زعزعة الامن في المنطقة ومرفوضة تماما.

من جانبه اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية، امير عبداللهيان، ان الكيان الصهيوني اكبر داعم لقيام دولة كردية، وأشار الى رفع علم الكيان الصهيوني خلال التجمع الأخير لمؤيدي استفتاء انفصال كردستان في اربيل العراق، متسائلاً: أليس الكيان الصهيوني اكبر داعم لقيام دولة كردية؟!.

واضاف: قيل ان مسعود البارزاني قد طلب من تل ابيب ان توقف دعمها العلني لإجراء هذا الاستفتاء!.