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رقم الخبر: 202915 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 16:36 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع: خطة عمل مشتركة مع الشرطة لتعزيز قوات الحدود

وزير الدفاع: خطة عمل مشتركة مع الشرطة لتعزيز قوات الحدود

أعلن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي عن تشكيل فريق مشترك مع قوات الشرطة لاعداد برنامج لتعزيز قوات حرس الحدود في البلاد.

وقال امير حاتمي، ان وزارة الدفاع لديها امكانيات جيدة لمراقبة المناطق الحدودية من الجو كالطائرات بدون طيار والتي ركبت عليها معدات رصد متطورة حيث يمكنها اداء دور مؤثر، فضلا عن الرادارات والكاميرات.

واضاف، انه في حال مواجهة اي تهديدات فان الاسلحة والمعدات اللازمة متوفرة للتصدي.

وتابع: ان اجتماعا قد عقد اخيرا بحضور قائد قوات الشرطة العميد اشتري وبمشاركة كبار القادة في هذه القوات وتقرر تشكيل فريق مشترك لتعزيز قوات حرس الحدود.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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