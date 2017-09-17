قتل 18 لاجئا من بوروندي الجمعة، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية برصاص عسكريين أثناء "مواجهات" بين الجانبين، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في ولاية كيفو الجنوبية.

وقال الناشط جان كريستوم كيجانا إن قوات الكونغو فتحت النار على اللاجئين، أثناء محاولتهم تحرير بعض رفاقهم الذين احتجزهم الأمن في المخيم الواقع ببلدة كامانيولا. وذكر دبلوماسي غربي أن قوات الجيش والشرطة فتحت النار على لاجئين، احتجوا على خطط إعادة رفاقهم إلى بوروندي، مما أسفر عن مقتل 18 على الأقل، وإصابة العشرات، وفق "رويترز".