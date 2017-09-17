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رقم الخبر: 202913 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 16:37 الاقسام: دوليات  
مادورو متفائل بالتوصل لاتفاق مع المعارضة

مادورو متفائل بالتوصل لاتفاق مع المعارضة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت متأخر يوم الجمعة: إن المفاوضات بين الحكومة والمعارضة أسفرت عن اقتراب التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية، بينما تبدي المعارضة شكوكا في إمكانية التوصل إلى حل نهائي رغم الاتفاق على تشكيل لجنة دولية للمساعدة في إنجاح المفاوضات.

وقال مادورو في تصريحات تلفزيونية "نحن قريبون جدا (من التوصل إلى اتفاق)"، مضيفا "لقد نجحنا مجددا في العودة لمفاوضات ضرورية للسلام والسيادة والازدهار".

وأعلن رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا الخميس أن وفدي الحكومة والمعارضة الفنزويليين اتفقا في مفاوضات جرت برعاية ميدينا ورئيس الحكومة الإسباني السابق خوسيه ثاباتيرو على إنشاء لجنة من "دول صديقة" تشمل المكسيك وتشيلي وبوليفيا ونيكاراغوا لمراقبة مفاوضات تسوية الأزمة.

وتقول المعارضة إن مادورو يصر على أن أي مفاوضات يجب أن تقر بشرعية الجمعية التأسيسية، وهو شرط ترفضه المعارضة التي تؤكد أنه "لن يكون هناك حوار" ما لم تستجب الحكومة لشروطها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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