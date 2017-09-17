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رقم الخبر: 202911 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 16:32 الاقسام: دوليات  
برلين تُطفي شغف أنقرة.. وتطرح حلاً بديلا لانضمامها للإتحاد الاوروبي

برلين تُطفي شغف أنقرة.. وتطرح حلاً بديلا لانضمامها للإتحاد الاوروبي

طرح وزير الخارجية الألماني، حلا بديلا يرضي أنقرة بعد رفض انضمامها للإتحاد الأوروبي.

ودعا الوزير "زيغمار غابرييل" أوروبا الى إقامة تعاون استراتيجي مع الحكومة التركية، بدل عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير "غابرييل" لإحدى القنوات الألمانية في وقت متأخر مساء الجمعة، بأن برلين ترحب بفكرة عقد شراكة استراتيجية مع تركيا كتلك التي ستُعقد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل نهائي.

إرضاء أنقرة

ولفت غابرييل بأنه من الصعب ضمن الظروف الحالية مواصلة محادثات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ولذلك تقترح الحكومة الالمانية على أنقرة فكرة التعاون الاستراتيجي بدل محادثات الانضمام، والتعاون الاستراتيجي هذا لا يمكن تحقيقه قبل أن تغير الحكومة التركية سياساتها".

وشهدت العلاقات بين أنقرة وبرلين في الآونة الأخيرة توترا ملحوظا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي واتهام أنقرة برلين بإيواء عدد من الانقلابيين ورفض تسليمهم لها، ثم تصاعد التوتر مع دعوة الرئيس أردوغان الألمان من أصول تركية بعدم التصويت لصالح بعض الأحزاب الألمانية المعادية لتركيا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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