نشرت بريطانيا مئات الجنود بمختلف أنحاء البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف قطارا في مترو الأنفاق، صباح الجمعة، وأسفر عن إصابة ما يزيد على 20 شخصا.

وسيضاف الجنود الجدد، السبت، إلى قوات الشرطة الموجودة في الأماكن العامة، لردع أي هجمات محتملة بعد التفجير الذي وقع على متن قطار المترو، غربي العاصمة لندن.

كما أعلنت السلطات البريطانية، يوم السبت، اعتقال شابا يبلغ من العمر 18 عاما في منطقة دوفر جنوب شرقي إنجلترا.

وقالت مصادر أمنية: إن الاعتقال جاء في سياق المطاردة التي تقوم بها أجهزة الأمن منذ تنفيذ اعتداء بالمتفجرات صباح الجمعة في محطة مترو أنفاق (بارسنز غرين) غربي العاصمة لندن.

وأضافت أن توقيف الشاب تم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وتشن أجهزة الأمن البريطانية حملة واسعة منذ الجمعة لتوقيف "عدد من المشتبه بهم"، وفق ما أدلى به مسؤول في شرطة لندن.

وفي تطور آخر أعادت السلطات البريطانية، صباح السبت، فتح محطة قطار "بارسونز غرين".

ووقف رجال الشرطة خارج المحطة حيث وقع الانفجار الذي حاصرت بعده ألسنة اللهب الناجمة عنه إحدى عربات القطار، مما أسفر عن إصابة 29 شخصا على الأقل.

ويعد التفجير خامس حادث إرهابي تشهده بريطانيا هذا العام، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وأدى الهجوم لتنبي الحكومة خطوة نادرة وهي نشر أفراد من الجيش.

ولم تعتقل السلطات أي متهمين في الهجوم، ولا تزال تبحث عن أي مشتبه بهم، فيما رفعت مستوى التهديد الإرهابي إلى "حرج".

يشار إلى أن القنبلة وضعت في دلو، وأخفيت في حقيبة تسوق، وأدى انفجارها إلى حريق محدود وتصاعد أدخنة.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، وقال من قبل إنه مسؤول عن هجمات عدة على مدن غربية في السنوات الماضية، بما يشمل هجومين في لندن، وهجوما في مانشستر هذا العام.

وأظهرت صور التقطت في موقع الحادث، دلوا أبيض اللون احترقت أجزاء منه، وكيسا بلاستيكيا على أرض إحدى عربات القطار.

وتعتقد أجهزة الأمن البريطانية أن من يقفون وراء بعض هجمات المتشددين هذا العام في بريطانيا، يتحركون منفردين على الأرجح، واتجهوا للتشدد عن طريق مواد على الإنترنت.

* شرطة لندن تردّ على اتهام ترامب لها بالتقصير

من جهتها ردّت الشرطة البريطانية على تعليقات الرئيس الأمريكي على تفجير استهدف محطة لقطارات الأنفاق في لندن صباح يوم الجمعة، بأنها "مزايدات غير مجدية".

وصرّح متحدث باسم الشرطة البريطانية لشبكة سي إن إن الأمريكية: تغريدات ترمب "غير مفيدة".

وتابع الضابط البريطاني: إن تعليقات ترمب "مجرد مزايدات، علما بأننا لا نعرف هوية المتورطين في العملية. وكل المزايدات غير مفيدة".

يشار الى أن ترامب ندّد يوم الجمعة بالهجوم قائلا: هجوم آخر في لندن نفذه إرهابي فاشل. هؤلاء أشخاص مرضى مخبولون كانوا في متناول يد سكوتلانديارد. يجب اتخاذ إجراءات استباقية !"

وحثّ ترامب في تغريدات على تويتر السلطات البريطانية على اتخاذ إجراءات "استباقية"، مثل تشديد الرقابة على استخدام الجماعات المتشددة للإنترنت.

وقال الرئيس الامريكي المثير للجد: إن حظر السفر، الذي فرضته مستهدفا 6 دول مسلمة ينبغي أن يكون "أوسع وأقسى وأكثر تحديدا بكثير- لكن للغباء، لن يكون ذلك لائقا سياسيا، وأضاف: يجب التعامل مع الإرهابيين الفاشلين بطريقة أكثر صرامة. الإنترنت هو أداتهم الرئيسة في التجنيد وعلينا أن نوقفها.

يذكر أن الانفجار الارهابي في مترو لندن وقع خلال ساعة الذروة يوم الجمعة، مخلفا ما لا يقل عن 22 مصابا، ليس بينهم أحد يعاني إصابات خطيرة. وهو الخامس الذي تتعرض له بريطانيا هذا العام.