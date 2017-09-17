أعلنت كوريا الشمالية أنها تهدف بتجاربها الصاروخية، إلى تحقيق "توازن" في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة، كي "لا تتجرأ" واشنطن على الحديث عن أي خيار عسكري ضد بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الزعيم كيم جونغ أون، يوم الجمعة قوله: إن "هدفنا النهائي هو التوصل إلى توازن في القوة الحقيقية مع الولايات المتحدة، وجعل حكامها لا يجرؤون على الحديث عن الخيار العسكري مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت أن صبرها بدأ ينفد في المجال الدبلوماسي، عقب إطلاق بيونغ يانغ أمس صاروخا مر فوق اليابان للمرة الثانية خلال شهر واحد.

كما نقلت الوكالة في تقريرها عن كيم قوله، "تم التأكد تماما من الكفاءة القتالية (للصاروخ) هواسونج-12 وإمكانية الاعتماد عليه .. مشيرا إلى أن هدف كوريا الشمالية من استكمال قوتها النووية "وصل إلى غايته تقريبا".

وظهر كيم مبتسما أثناء مشاهدته الصاروخ، وهو ينطلق من منصة متحركة، في صور نشرتها الوكالة، وقد أحاط به عدد من المسؤولين.

هذا ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم، صورا ومقطع فيديو لما قالت إنه "آخر اختبار لصاروخ باليستي، أطلقته بيونغ يانغ أمس، عبر أجواء اليابان".

وتأتي عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة، بعد أن فرض مجلس الأمن الدولي بداية الأسبوع، مجموعة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب برامجها النووية والصاروخية الأخيرة، الأمر الذي أثار سخط بيونغ يانغ، وهددت باستخدام الأسلحة النووية "لإغراق" اليابان، وتحويل الولايات المتحدة إلى "رماد وظلام"، لدعمهما قرارا لمجلس الأمن الدولي.

وكانت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية كتبت أمس عقب إطلاق الصاروخ، أن "كوريا الشمالية ستتخذ أقوى الإجراءات في حال استمرت الولايات المتحدة بفرض الضغوط عليها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الولايات المتحدة، أن تعترف بواقعها، وتتخذ قرارا بتغيير سياستها تجاه كوريا الشمالية، ولا تتدخل في قضية شبه الجزيرة الكورية.

وتابعت الصحيفة أن "الولايات المتحدة تشهد سلسلة من الهزائم في شبه الجزيرة الكورية، وينبغي عليها أن تعي الدرس من هذه الهزائم وتتخذ قرارا صحيحا، مضيفة أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة إلا الخروج من شبه الجزيرة الكورية من أجل الحفاظ على سلامتها وكرامتها".

*هكذا ستكون الحرب بين أمريكا وكوريا الشمالية

من جانبها نشرت قناة "بي بي سي" فيديو حول توقعات الخسائر التي قد يخلفها نشوب حرب بين كوريا الشمالية وأمريكا، في ظل توتر العلاقات بين البلدين بعد تزايد الضغوطات الامريكية على البلد الشمالي.

وفي هذا السياق أوضح تقريرا مصورا للقناة البريطانية مدى الخسائر التي ستحصل في حال اندلاع الحرب بين البلدين النوويين.

ومن المعلوم ان القناة استعانت بمحللين سياسيين وعسكريين سابقين أمريكيين، لتقدير خسائر نشوب حرب بين الدولتين النوويتين، ووضع تصور لشكل تلك الحرب، فمن جانبه، قال ديفيد ماكسويل، أحد قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، وخدم في كوبا، "سنشهد خسارة بشرية مروعة ما بين 300 إلى 400 ألف، في أول أسبوع ما بين مدنيين وعسكريين، وربما يتجاوز مليوني مثيل بحلول الأسبوع الثالث.

وتابع الخبير العسكري الامريكي: "لدى كوريا الشمالية مخزون من الذخيرة والطعام والوقود يكفيها للقتال لنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك كل ما بحوزتها، وما أن ينضب فستقتات بما تجود به الأرض، ومع ازدياد ضراوة الحرب ستبدأ أغلب الوحدات بالانهيار، وما أن يبدأ انهيار الجيش، ستنخفض حدة القتال بسرعة شديدة، وما أن يتبين لهم ذلك، لا يوجد ما يثنيهم عن استخدام السلاح النووي، وقتل مئات الآلاف من الأمريكيين".

من جانبه قال محلل سابق في البنتاجون "بروس بيكتول": لو كنت قائدًا عسكريًا في كوريا الشمالية، لأمرت سلاح المدفعية بإطلاق القذائف دون هوادة، وإلحاق أكبر قدر ممكن من القتل والتدمير في كوريا الجنوبية، مضيفًا: في الساعات الأولى ستطلق مئات آلاف قذائف المدفعية والصواريخ باتجاه الجنوب، وأغلبها سيوجه إلى سيئول.