انتفض المئات من مسلمي أمريكا، السبت، في مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ضد جرائم حكومة ميانمار بحق الروهينغا المسلمة، مطالبين بوقف قتل المسلمين.

يشار الى أن المظاهرة جاءت قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر انعقادها الأسبوع الجاري، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها دعوات لوقف قتل مسلمي الروهينغا فى ميانمار، وحماية المساجد، رافعين علم أمريكا، وصور تظهر العنف والاضطهاد الذي يمارس ضد المسلمين في ميانمار.

ويوم الخميس الماضي أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ارتفاع أعداد مسلمي الروهينغا الفارين من ميانمار إلى بنغلاديش جراء أعمال العنف إلى 400 ألف شخص.

ولفتت المنظمة في بيانها - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية إلى مهمة ضخمة مقبلة لحماية مئات الآلاف من الأطفال اللاجئين، وتطالب المنظمة بتوفير 7.3 مليون دولار أمريكي للمساعدة في توفير الحماية لأطفال الروهينغا على مدار الشهور الأربعة المقبلة.

وكانت قد طالبت العديد من الدول حكومة ميانمار بوقف العنف الواقع على أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ويقيم أغلب الفارين من ميانمار في مخيمات حدودية ببنغلاديش.