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رقم الخبر: 202867 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 11:18 الاقسام: رياضة  
التعادل يحسم قمة العهد والنجمة في افتتاح الدوري اللبناني

التعادل يحسم قمة العهد والنجمة في افتتاح الدوري اللبناني

استهلَّ العهد مشوار الدفاع عن لقب الدوري اللبناني لكرة القدم بتعادله (2-2) مع النجمة في افتتاح الموسم الجديد للبطولة الجمعة.

وفاجأ العهد منافسه بهدف مبكر سجَّله الغاني عيسى يعقوبو بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة الثانية، بعد كرة مررها السنغالي إبراهيما ديوب.

وأثمرت انتفاضة النجمة عن هدف التعادل، وسجَّله حسن معتوق قائد منتخب لبنان بتسديدة من ركلة جزاء في الدقيقة (29).

وأضاف ماهر صبرا من مسافة قريبة من داخل المنطقة، الهدف الثاني للنجمة في الدقيقة (45) بعد كرة مررها النيجيري موسى كبيرو.

وأنقذ حسن شعيتو، العهد من الخسارة بتسجيله هدف التعادل الثاني في الدقيقة (59) بعد متابعته لكرة مرتدة من دفاع النجمة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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