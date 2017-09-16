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رقم الخبر: 202866 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 11:17 الاقسام: رياضة  
هانوفر يعتلي صدارة الدوري الألماني

هانوفر يعتلي صدارة الدوري الألماني

انتزع هانوفر صدارة الدوري الألماني لكرة القدم "مؤقتًا" بتغلبه على هامبورج (2-0) الجمعة بالجولة الرابعة من البطولة.

سجَّل هدفي هانوفر مارتن هارنيك (50)، وإيلاص بيبو في الدقيقة (82).

ورفع هانوفر رصيده لـ10 نقاط في صدارة الترتيب، متفوقًا على بوروسيا دورتموند، الذي يلتقي مع كولن اليوم الأحد، وعلى هوفنهايم، الذي يواجه هيرتا برلين، اليوم أيضًا.

وتوقَّف رصيد هامبورج، عند 6 نقاط بالمركز السابع، بفارق الأهداف خلف لايبزيج، وشالكة، وبايرن ميونيخ، أصحاب المراكز الرابع، والخامس، والسادس على الترتيب.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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