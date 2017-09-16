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رقم الخبر: 202865 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 11:13 الاقسام: رياضة  
الرياضي اللبناني يتوج بلقب بطولة الحريري لكرة السلة

الرياضي اللبناني يتوج بلقب بطولة الحريري لكرة السلة

أحرز الرياضي بطل لبنان، لقب بطولة الحريري لكرة السلة، بفوزه على شيركاسي الأوكراني، 76-67 في المباراة النهائية الجمعة.

وقاد وائل عرقجي، فريق الرياضي للفوز بتسجيله 19 نقطة، واستحوذ على أربع كرات مرتدة، ومرر أربع كرات حاسمة، وأضاف الأمريكي كوينسي دوبي وعلي حيدر 17 نقطة لكل منهما.

وقال أحمد فران مدرب الرياضي: "قدمنا مباراة قوية وتمكنا من إيقاف خطورة لاعبي المنافس، والمهم أننا استطعنا استعادة اللقب".

وانطلقت بطولة الحريري في 1990، ويحمل الرياضي اللبناني الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 16 مرة، يليه الاتحاد السكندري المصري برصيد 5 مرات، مقابل مرتين للشانفيل اللبناني، ومرة واحدة لكل من الزمالك والجزيرة من مصر، والاتحاد الحلبي السوري والهومنتمن اللبناني.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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