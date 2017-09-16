توج منتخب ايران لكرة القدم بالنسخة الـ 45 من بطولة آسيا لطلبة المدارس اثر الفوز على نظيره الاندونيسي 3-0 يوم الجمعة.

وفي هذه المباراة التي جرت بمدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران، حسم منتخب ايران النتيجة في الشوط الاول بتسجيله 3 اهداف جاءت بتوقيع محمد صابري بور الذي سجل هدفين في الدقيقتين 18 و 25 وحسن نخودكار في الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني دانت الافضلية لطلبة ايران ايضا الذين هزوا عمود المرمى الاندونيسي 3 مرات.

وحصل على جائزة افضل هداف مهرداد عالي بور ومحمد صابري بور من ايران ومحمد حمد بالي من اندونيسيا الذين سجل كل منهم 4 اهداف في البطولة.