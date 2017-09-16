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رقم الخبر: 202864 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 11:12 الاقسام: رياضة  
منتخب طلبة ايران يتوج ببطولة آسيا لكرة القدم
تحت 18 عاماً والتي جرت في شيراز

منتخب طلبة ايران يتوج ببطولة آسيا لكرة القدم

توج منتخب ايران لكرة القدم بالنسخة الـ 45 من بطولة آسيا لطلبة المدارس اثر الفوز على نظيره الاندونيسي 3-0 يوم الجمعة.

وفي هذه المباراة التي جرت بمدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران، حسم منتخب ايران النتيجة في الشوط الاول بتسجيله 3 اهداف جاءت بتوقيع محمد صابري بور الذي سجل هدفين في الدقيقتين 18 و 25 وحسن نخودكار في الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني دانت الافضلية لطلبة ايران ايضا الذين هزوا عمود المرمى الاندونيسي 3 مرات.

وحصل على جائزة افضل هداف مهرداد عالي بور ومحمد صابري بور من ايران ومحمد حمد بالي من اندونيسيا الذين سجل كل منهم 4 اهداف في البطولة.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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