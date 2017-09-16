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رقم الخبر: 202863 تاريخ النشر: أيلول 15, 2017 الوقت: 19:20 الاقسام: عربيات  
السلطات الليبية ترحل 168 مهاجرا سودانيا غير شرعي إلى بلادهم

السلطات الليبية ترحل 168 مهاجرا سودانيا غير شرعي إلى بلادهم

قامت السلطات الليبية في طرابلس بترحيل مائة وثمانية وستين مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية السودانية إلى بلادهم.

وقال القنصل العام السوداني جمال عوادن الجمعة إن المهاجرين نقلوا الخميس إلى السودان بالتنسيق بين السلطات الليبية والسودانية وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بعد احتجازهم في مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وأوضح عواد أن السلطات السودانية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وصول المهاجرين، مؤكدا أن المهاجرين عادوا إلى السودان طواعية ودون إجبار.

من جهة اخرى قال الناطق باسم قيادة الجيش أحمد المسماري، إن الحوار بين رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، توقف بعد اجتماع باريس.

وأضاف المسماري، في تصريحات نقلتها عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية “تطرح العديد من المبادرات لإجراء حوار، ولكن للأسف، هذه المبادرات لم تتطور”.

يذكر أن المسماري كان قد توجه إلى العاصمة الروسية موسكو، الإثنين الماضي، في زيارة إعلامية، لإقامة بعض الندوات حول الحرب على الإرهاب في ليبيا.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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