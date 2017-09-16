قامت السلطات الليبية في طرابلس بترحيل مائة وثمانية وستين مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية السودانية إلى بلادهم.

وقال القنصل العام السوداني جمال عوادن الجمعة إن المهاجرين نقلوا الخميس إلى السودان بالتنسيق بين السلطات الليبية والسودانية وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بعد احتجازهم في مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وأوضح عواد أن السلطات السودانية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وصول المهاجرين، مؤكدا أن المهاجرين عادوا إلى السودان طواعية ودون إجبار.

من جهة اخرى قال الناطق باسم قيادة الجيش أحمد المسماري، إن الحوار بين رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، توقف بعد اجتماع باريس.

وأضاف المسماري، في تصريحات نقلتها عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية “تطرح العديد من المبادرات لإجراء حوار، ولكن للأسف، هذه المبادرات لم تتطور”.

يذكر أن المسماري كان قد توجه إلى العاصمة الروسية موسكو، الإثنين الماضي، في زيارة إعلامية، لإقامة بعض الندوات حول الحرب على الإرهاب في ليبيا.