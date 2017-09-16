ألقت أجهزة الأمن التونسية، القبض على عنصر تكفيري يشتبه بانتمائه إلى تنظيمات إرهابية، وذلك بمنطقة السيجومي، غربي العاصمة تونس.

وأشارت الأجهزة الأمنية التونسية، إلى أن هذا التكفيري مطلوب على ذمة قضيتين تتعلقان بالإرهاب، وتم العثور بحوزته على مبلغ مالي من العملة الصعبة وحاسوبين يحملان تدوينات تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي.

من جانب آخر أحبطت أجهزة الأمن التونسية محاولة 16 شخصا، اجتياز الحدود البحرية بصورة غيرمشروعة عبر سواحل قلعة الأندلس بولاية أريانة شمال غربي البلاد، باتجاه إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، الخميس، إن المحتجزين الستة عشر تونسيون تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة، وتم العثور معهم على مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية من أجل دفعها للوسطاء، مشيرة إلى أنه تم كذلك القبض على منظمي العملية والوسطاء فيها وعددهم 6 أشخاص.