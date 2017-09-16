بدأت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة 2"، الخميس، والذي تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية، بمشاركة أكثر من 600 مقاتل من البلدين.

بمشاركة أكثر من 600 مقاتل من البلدين

ويهدف التدريب بحسب بيان لإدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري إلى تنفيذ مهام تدريبية مشتركة بالإسقاط الجوي بهدف استعادة السيطرة على أهداف حيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

وأوضح البيان أن المراحل التمهيدية للتدريب "حماة الصداقة 2" الذي يقام في مدينة كراسوندار الروسية تتضمن تنظيم العديد من الأنشطة العملية والموضوعات والأهداف التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال مراحل التدريب، والتي تشمل التعرف علي الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات واليات القيادة والسيطرة، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التي يستخدمها الجانبين في تنفيذ مختلف المهام.

كما يتم تنفيذ عدد من القفزات التدريبية المشتركة لتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة بين الجانبين، بحسب البيان.

ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة وعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.