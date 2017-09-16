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رقم الخبر: 202860 تاريخ النشر: أيلول 15, 2017 الوقت: 19:07 الاقسام: عربيات  
الأمن اللبناني يلقي القبض على البخعاني القيادي في "لواء تحرير الشام"

الأمن اللبناني يلقي القبض على البخعاني القيادي في "لواء تحرير الشام"

سقط قائد ما يسمى بـ"كتيبة الصخرة" في "لواء تحرير الشام" الارهابي الملقب بـ"ابو قاسم البخعاني" في قبضة الأمن اللبناني، وذلك في إطار تعقب الخلايا الارهابية.

وافادت المديرية العامة لأمن الدولة عن توقيف السوري (محمد ح.) بعد رصد تحركات مشبوهة له في مدينة زحلة، وهو يتجول بهوية ومستندات عائدة الى شخص متوف، تلاحقه الاجهزة الأمنية.

وتبين أنه قائد “كتيبة الصخرة” في “لواء تحرير الشام” وملقب بابو قاسم البخعاني، وقد أصيب أثناء مشاركته في معارك سوريا قبل أن يلتحق بـ”سرايا الشام” في جرود عرسال.

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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