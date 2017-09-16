أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في برلين استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل للأزمة الخليجية يرضي جميع الأطراف.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة في برلين، قال تميم بن حمد إن قطر دعمت مبادرة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، وستظل تدعمها حتى الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف.

ووصف أمير قطر المباحثات التي جرت الجمعة في برلين بالمتميزة والصريحة، في حين قالت ميركل إن زيارة أمير قطر كانت مقررة في يوليو/تموز الماضي، لكنها تأجلت بسبب الأزمة الخليجية التي اندلعت في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال تميم بن حمد إن الجميع يكافحون الإرهاب، لكنه أوضح أنه تعين أيضا معالجة أسباب الظاهرة وجذورها. وبهذا الشأن أيضا، قالت المستشارة الألمانية إن الأمير أبلغها أن بلاده ستعمل كل ما في وسعها لمكافحة الإرهاب.

كما قالت إن بلادها لا تقف إلى جانب أي طرف من أطراف الأزمة، وعبّرت عن قلقها لمرور أكثر من مئة يوم دون حل الأزمة، مبدية استعدادها للمساهمة من أجل التوصل إلى نتائج عادلة.

ووصفت ميركل العلاقات بين ألمانيا وقطر بالقوية جدا، بما في ذلك المجال الاقتصادي.

يذكر أن أمير قطر زار تركيا الخميس وعقد مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن أنقرة توجه إلى برلين، كما يزور لاحقا فرنسا لإجراء محادثات مع رئيسها إيمانويل ماكرون.