اقتحمت قوات العدو الصهيوني، فجر الجمعة، بلدة بيتونيا غرب رام الله، وبلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى وداهمت منازل المواطنين واعتقلت أربعة شبان.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد أفادت مصادر أمنية أن جنود العدو اقتحموا منزلي الشقيقين أسامة، وحمودة الجمل، في بلدة بيتونيا وصادروا تسجيلات كاميرات المراقبة المنصوبة على شرفة وفي محيط هذين البيتين.

وقد اندلعت مواجهات قرب مدرسة ذكور بيتونيا الثانوية وسط إطلاق جيش العدو قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفتية والشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

في سياق متصل، اقتحمت قوات العدو بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك واعتقلت الفتيين محمود الأعور (16 سنة)، وإسلام النتشة ( 15 عاماً)، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

كما اقتحمت قوات العدو الصهيوني، بلدة عرابة جنوب غرب محافظة جنين، وذكرت مصادر محلية وأمنية أن جنود العدو داهموا محيط ورشة حدادة في البلدة تعود للمواطن جميل العارضة التي سبق أن أغلقها جيش العدو بعد مصادرة محتوياتها قبل نحو أسبوع.

وقد شهدت العديد من قرى وبلدات جنوب، وجنوب غرب جنين تواجدا مكثفا لآليات الاحتلال خلال ساعات فجر الجمعة وبخاصة بالقرب من يعبد، وجبع، والفندقومية، فيما قامت بعض الدوريات الاحتلالية بأعمال دورية على الطرق التي تربط جنين بقرارها الشرقية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، أنه لقي جندي اسرائيلي، مصرعه صباح الجمعة، جراء سقوطه عن بناء تابع للجيش الاسرائيلي بارتفاع 5 متر جنوب الجولان السوري المحتل، وفقا لما نشرته المواقع العبرية.

وأشارت هذه المواقع الى أنه جرى العثور على الجندي وهو شبه فاقد للوعي جراء اصابات بالغة في الرأس، وجرى نقله بطائرة عمودية تابعة للاسعاف الاسرائيلي الى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، ولدى وصوله المستشفى اعلنت الطواقم الطبية مصرعه، وقد فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا لمعرفة ملابسات سقوط الجندي.

من جانب آخر كشفت مصادر سياسيّة رفيعة المُستوى، الخميس النقاب عن أنّ السلطة الفلسطينية سحبت الأربعاء طلبًا للتصويت على قبولها دولة عضو في منظمة السياحة العالميةUNWTO)) التابعة للأمم المتحدة وسط ضغوط أمريكيّة وإسرائيليّة.

نشر ذلك موقع (تايمز أوف أزرائيل)، الذي أوضح أنّ مصدرًا رسميًا إسرائيليًا أكّد له النبأ.، قائلاً إنّه تمّ تأجيل التصويت، الذي كان من المقرر أنْ يجري الأربعاء، حتى الجلسة العامة المقبلة للمنظمة والتي سيتّم عقدها بعد عامين من اليوم.

ولفت الموقع أيضًا إلى أنّ وزارة الخارجيّة، التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، رحّبت بالقرار وقالت إنّه جاء بسبب جهود إسرائيلية كبيرة قادها وزير السياحة يائير ليفين، الذي كان على رأس الوفد الإسرائيليّ، على حدّ تعبيره ويعتبر الوزير ليفين الذي ينتمي الى ما يسمى حزب ليكود الحاكم، من أشّد المُعارضين لأيّ اتفاقٍ مع الفلسطينيين، كما أنّه يعمل بدون كللٍ أوْ مللٍ على سنّ القوانين العنصريّة ضدّ فلسطينيي الداخل في الكنيست الإسرائيليّ.

ونقل الموقع الإسرائيليّ عن مصادر للعدو الإسرائيلي وصفها بالرسميّة قولها إن ذلك جرى خلال اللقاء الذي جمع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر وفريقه مع رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس (أبو مازن) في رام الله في الشهر الماضي، فيما ذكرت تقارير أنّ الوفد الأمريكيّ طلب من الفلسطينيين مهلةً لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر لعرض خطة سلام.

وأشارت المصادر في تل أبيب إلى أنّه لو قبلت المنظمة العالمية للسياحة الفلسطينيين في صفوفها، فستكون ثاني هيئة أممية تعطي المكانة نفسها الممنوحة لدول معترف بها بالكامل.

إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ومخططاته التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي يقوم بها ضد الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الخطط، وتداعياتها الكارثية على الأوضاع برمتها.

وأكدت الوزارة في بيان لها الجمعة، أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، يعتبر ليس فقط تشجيعا لسلطات الاحتلال على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، وتدمير فرصة السلام الحالية، بل هو أيضا تواطؤ وسكوت عن الجريمة، يرتقي لمستوى المشاركة فيها.

وبينت الوزارة انه وما إن طرح عضو الكنيست المتطرف العنصري "بتسلئيل سموتريتش" خطته لطرد وترحيل الفلسطينيين من وطنهم، حتى استغل أركان اليمين الحاكم في" إسرائيل" فرصة طرح تلك الأفكار الاستعمارية التوسعية، وكأنهم كانوا ينتظرون من يعلق الجرس، ليبدأوا بإطلاق سيل من التصريحات والمواقف المؤيدة والمساندة لتلك الخطة، بدءا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرورا بأركان حزب الاتحاد القومي اليهودي، وصولا لعضو الكنيست " آفي ديختر"، رئيس لجنة الامن في الكنيست، الذي أعلن من جانبه أن اتفاقات أوسلو ماتت بعد أن منيت بالفشل.

كما لفتت الوزارة الى ما أفادت به منظمة "بيتسيلم" لحقوق الانسان، حول استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ خطة تهجير تجمع الخان الأحمر بأكمله، وخطة لهدم تجمع سوسيا أيضا.