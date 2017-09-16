وجّه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة شكر الى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أشار فيها الى دور إيران الهامّ في كسر الحصار عن دير الزور، مؤكدًا أن الشعب الايراني ضحّى معنا بدمائه في الحرب ضد الإرهاب ونحن نعتبره شريكنا في هذا الانتصار.

وقال الاسد في رسالته: أودّ أن اتقدم لكم ولايران حكومة وشعبا بإسمى آيات التهاني واجمل التبريكات بالانجازات الاستراتيجية التي حققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع حلفائه واصدقائه والتي تمثلت في كسر الحصار عن مدينة دير الزور.

وجاء في الرسالة: نحن اذ نتقدم بالشكر للشعب الايراني الذي ضحّى معنا بدمائه في الحرب ضد الارهاب، نودّ أن نعبر عن بالغ شكرنا لسماحتكم وللمواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الارهاب والدعم الذي قدمته لشعبنا لتحرير ارض وطننا من دنس الارهابيين التكفيريين.

وأضاف: إن الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصلان الحرب ضد الارهاب والعدوان ولإزالة خطر الارهاب وبناء نظام اقليمي ودولي يقوم على العدالة والمساواة والكرامة الانسانية لجميع الشعوب والدول.

وقال الرئيس الاسد في الرسالة: بإسمي وباسم شعب الجمهورية العربية السورية، أتقدم باسمى آيات الشكر لسماحتكم وللشعب الايراني الشقيق، راجيا الله تعالى أن يسدد خطانا لما هو خير شعبي البلدين والبشرية جمعاء.