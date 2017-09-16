  • السبت ٢٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • السبت , سبتمبر 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202855 تاريخ النشر: أيلول 15, 2017 الوقت: 18:39 الاقسام: محليات  
الرئيس السوري يشكر قائد الثورة وإيران على دورها الهامّ في كسر حصار دير الزور

الرئيس السوري يشكر قائد الثورة وإيران على دورها الهامّ في كسر حصار دير الزور

وجّه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة شكر الى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أشار فيها الى دور إيران الهامّ في كسر الحصار عن دير الزور، مؤكدًا أن الشعب الايراني ضحّى معنا بدمائه في الحرب ضد الإرهاب ونحن نعتبره شريكنا في هذا الانتصار.
وقال الاسد في رسالته: أودّ أن اتقدم لكم ولايران حكومة وشعبا بإسمى آيات التهاني واجمل التبريكات بالانجازات الاستراتيجية التي حققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع حلفائه واصدقائه والتي تمثلت في كسر الحصار عن مدينة دير الزور.
وجاء في الرسالة: نحن اذ نتقدم بالشكر للشعب الايراني الذي ضحّى معنا بدمائه في الحرب ضد الارهاب، نودّ أن نعبر عن بالغ شكرنا لسماحتكم وللمواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الارهاب والدعم الذي قدمته لشعبنا لتحرير ارض وطننا من دنس الارهابيين التكفيريين.
 
 
وأضاف: إن الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصلان الحرب ضد الارهاب والعدوان ولإزالة خطر الارهاب وبناء نظام اقليمي ودولي يقوم على العدالة والمساواة والكرامة الانسانية لجميع الشعوب والدول.
وقال الرئيس الاسد في الرسالة: بإسمي وباسم شعب الجمهورية العربية السورية، أتقدم باسمى آيات الشكر لسماحتكم وللشعب الايراني الشقيق، راجيا الله تعالى أن يسدد خطانا لما هو خير شعبي البلدين والبشرية جمعاء.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0711 sec