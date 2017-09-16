أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ونظيره التركي، ان استفتاء انفصال كردستان العراق له تداعيات سلبية وخطيرة، واكدا ضرورة التنسيق بين الدول الجارة في معارضة مشاريع التقسيم في المنطقة.

وفي محادثات هاتفية، بحث اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية، والجنرال خلوصي اكار، رئيس الاركان المشتركة للجيش التركي، بحثا مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لدى البلدين.

ورأى الجانبان ان رفع مستوى العلاقات والتعاون المتبادل يحظى بالأهمية، وأشارا الى موضوع الاستفتاء على الاستقلال المحتمل اجراؤه في كردستان العراق، ووصفا آثاره وتداعيات اجرائه بأنها سلبية وخطيرة على أمن المنطقة وسلامها واستقرارها بما فيها ايران وتركيا.

وعدّد رئيسا الاركان العامة الايرانية والتركية التداعيات السلبية لإجراء الاستفتاء في كردستان العراق على مصالح شعوب المنطقة، وأكدا ضرورة التنسيق بين الدول المجاورة للعراق في معارضة اجراء الاستفتاء ومنع تنفيذ مشاريع التقسيم في المنطقة والتي من شأنها ان تخلق العديد من المشكلات السياسية والاجتماعية والامنية لدول المنطقة.

كما أدان اللواء باقري والجنرال خلوصي اكار، خلال هذه المحادثات الهاتفية، التعامل اللاإنساني ضد مسلمي ميانمار، وأكدا ان على الدول الاسلامية والأوساط الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، العمل للحيلولة دون ارتكاب المجازر ضد مسلمي ميانمار وتشريدهم، وان تتخذ قرارات جادة وتمنع اتساع نطاق هكذا اجراءات ضد مسلمي هذا البلد.

وشدد الجانبان الايراني والتركي على ضرورة زيادة إرسال المساعدات الانسانية الى المسلمين المضطهدين في ميانمار باعتبارها الخطوة الاكثر ضرورة، وأعربا عن أملهما باستمرار التشاور بين القوات المسلحة للبلدين بهذا الشأن.

كما اعتبرت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن (إصرار) اقليم كردستان العراق على إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق، سيكون له ثمن بكل تأكيد، كما أعربت عن ترحيبها برفض مجلس النواب العراقي الاستفتاء، واعتباره خطوة لا تتوافق مع الدستور.

وأوضحت الخارجية، أنّ تركيا تعتبر قرار مجلس النواب العراقي حول الاستفتاء، إصراراً من بغداد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، وأنّ أنقرة تدعم هذا القرار بقوة.

وأكّد البيان أنّ إصرار إدارة الاقليم على إجراء الاستفتاء، رغم دعوات تركيا والمجتمع الدولي لإلغائه، أمر يدعو للقلق.

وجددت الخارجية التركية دعوتها إلى إدارة الاقليم الكردي، للعدول عن قرار الاستفتاء، والتصرف بحكمة.

وأعرب البيان عن استعداد أنقرة للعمل من أجل تحسين العلاقات بين الاقليم الكردي والحكومة المركزية في بغداد، بناءً على مبدأ الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وتحقيق الفائدة المتبادلة.