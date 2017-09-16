بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، برقية الى رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، ندد فيها بالهجوم الارهابي الذي وقع الخميس في محافظة ذي قار، معربا عن مواساته باستشهاد جمع من المواطنين العراقيين والزوار الايرانيين.

ودان رئيس مجلس الشورى الاسلامي في هذه البرقية، العملية الارهابية، سائلا الباري تعالى ان يمن على الشهداء بعلو الدرجات وعلى الجرحى بالشفاء العاجل، كما اعرب عن مواساته لعوائل الزوار الايرانيين الذين استشهدوا في هذا العمل الارهابي، داعيا المسؤولين المعنيين الى متابعة الموضوع بشكل عاجل ومعالجة الجرحى.

واكد لاريجاني ان هذه الاعمال الجبانة ناجمة عن يأس وعجز الارهابيين وحماتهم، بعد الانتصارات والنجاحات الكبيرة والمتلاحقة التي حققتها الحكومة والشعب والقوات المسلحة والحشد الشعبي في العراق على الصعيدين السياسي والميداني في مكافحة الارهاب التكفيري، موضحاً: إن هذه النجاحات المهمة ستصنع مستقبلا زاهرا للشعب العراقي في ظل العناية الالهية والمرجعية الدينية.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ختام برقيته، ان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية تكمن في تعزيز الامن والمحافظة على السيادة والوحدة الوطنية ووحدة اراضي العراق.

كما ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، بشدة، الهجوم الارهابي المزدوج الذي شنه تنظيم (داعش) على محافظة ذي قار وخلّف العشرات من الشهداء والجرحى.

واعرب قاسمي في تصريح له عن مواساته للحكومة والشعب في العراق واسر ضحايا هذه الجريمة الوحشية.

وعبّر عن أسفه البالغ لاستشهاد وجرح عدد من الزوار الإيرانيين اثر الاعتداءات الإرهابية في محافظة ذي قار العراقية.

وشهدت ذي قار، الخميس، قيام ارهابيين مسلحين بزي عسكري يستقلون سيارتين بالدخول إلى مطعم يقع على الطريق الدولي السريع غرب المحافظة، وإطلاق النار عشوائيا على الموجودين بداخله، ومن ثم توجهوا بعد ذلك إلى سيطرة فاصلة بين ذي قار والمثنى وأقدموا على تفجير إحدى العجلتين.

وأسفر الهجوم الارهابي المزدوج الذي تبناه تنظيم (داعش) لاحقا، عن استشهاد 59 شخصا وإصابة 96 آخرين، بحسب مديرية صحة ذي قار.