أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية رئيس الوفد الإيراني إلى أستانة، "حسين جابري أنصاري"، عن ثقته باقتراب انتهاء الأزمة في سوريا.

وقال أنصاري في مؤتمر صحفي "نأمل أنه بمساعدة الدول الضامنة للتسوية في سوريا ــ روسيا وتركيا وإيران، سنرى تقدما إيجابيا في سوريا وتنفيذا لجميع البنود التي تخص مناطق خفض التصعيد. ونأمل أن النجاح في ساحة القتال والنجاح السياسي في أستانة سيسرعان المفاوضات بين الأطراف المتنازعة في سوريا لتنتهي الأزمة".

كما أعلن أن الدول الضامنة بعد المشاورات ستدعو عددا من الدول للانضمام إلى عملية أستانة كمراقبين.

وأضاف جابري انصاري، "الآن وقت إجراء مشاورات بين الدول الضامنة الثلاث، لإرسال دعوات لبعض الجهات والبلدان للانضمام إلى عملية أستانة".

وأعلن وزير الخارجية الكازاخي، خيرت عبدالرحمانوف، الجمعة، عن تشكيل مركز تنسيق ثلاثي إيراني روسي تركي، لتجنب الأحداث في مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وجاء في البيان المشترك للدول الضامنة في الجلسة الختامية لمحادثات (أستانة-6)، الذي قرأه عبد الرحمانوف: تشكيل مركز تنسيقي ثلاثي إيراني روسي وتركي، لتجنب الاحداث في مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وتابع: الوضع في سوريا تغير بشكل كبير منذ بدء المباحثات في أستانة.. ومن الضروري مواصلة مسارها.

وأكد وزير الخارجية الكازاخي أنه تم الاتفاق على أن لقاء (أستانة) القادم في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.

كما أشار إلى أن مناطق خفض التصعيد في سوريا، ستقام لمدة 6 أشهر مع احتمال التمديد.

وقال عبد الرحمانوف في البيان: إن إيران وروسيا وتركيا أكدت عزمها على محاربة الإرهاب في سوريا، سواء داخل مناطق خفض التصعيد أو خارجها.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي الجمعة، آفاق تعاون البلدين في تسوية الأزمة السورية، مع التركيز على تثبيت مناطق خفض التوتر.

وأضافت الخارجية على موقعها الإلكتروني، أن الجانب الأمريكي هو الذي بادر إلى إجراء المكالمة.

جاء الاتصال متزامنا مع الجولة السادسة من محادثات أستانة بشأن سوريا، والتي قال رئيس الوفد الروسي المبعوث الرئاسي الخاص إلى التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، إنها ستكون ختامية، فيما يتعلق بإنشاء وتثبيت مناطق خفض التوتر في سوريا.

يذكر أن الولايات المتحدة تشارك في محادثات (أستانة-6) بوفد يرأسه القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية في ملف التسوية الشرق أوسطية، ديفيد ساترفيلد.

وقد أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية الكازاخستانية، حيدر بيك توماتوف، الجمعة، أن المشاركين بمحادثات أستانة حول سوريا، يتباحثون على تحديد الأطراف المشاركة في مراقبة منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب.

وقال توماتوف، ردا على سؤال حول من سيراقب منطقة خفض التصعيد في إدلب: هذا بالتحديد ما يجري بحثه.

واستضافت عاصمة كازخستان، أستانة، يومي 14-15 أيلول/سبتمبر الجاري، الجولة السادسة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية.

ويمكن إيجاز النتيجة الرئيسية لهذه اللقاءات، بإنجاز تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، الذي تم الإتفاق عليه بين مجموعات المعارضة المسلحة والقوات السورية الحكومية بضمان من روسيا وتركيا وإيران، وتوقيع الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، ما هيّأ مزيداً من التقدم في عملية الحوار للخروج من الأزمة والصراع الدامي الذي تعاني منه سوريا منذ أكثر من ست سنوات.

وكانت أستانة قد استضافت، في الفترة 4-5 تموز/يوليو عام 2017، الجولة الخامسة من محادثات أستانة حول سوريا.

ويذكر أن لقاءات الجولات الأربع السابقة بشأن التسوية السورية، كانت قد عقدت في منصة (أستانة)، في 23- 24 كانون الثاني/يناير و15-16 شباط/ فبراير و14-15 آذار/مارس و3-4 أيار/مايو.