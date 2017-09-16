أكد وزير الخارجية الايرانية، الخميس، أنه لا يمكن إعادة التفاوض في الإتفاق النووي.

وردا على التقارير التي زعمت أن بعض الدول الأوروبية ترغب بإعادة التفاوض مع ايران بشأن الإتفاق النووي، كتب محمد جواد ظريف في صفحته على تويتر: الإتفاق النووي، غير قابل لإعادة التفاوض.

وأضاف: إن عبارة (الإتفاق الافضل) ما هي الا مجرد اوهام. فقد حان الوقت لأن تدع اميركا تحريف الحقائق جانبا، وان تبدأ التزامها بالإتفاق النووي كما فعلت ايران.

ويبدو ان ما كتبه ظريف على تويتر، جاء ردا على تقرير بثه موقع (بلومبرغ) الخبري، والذي زعم فيه ان فرنسا وبريطانيا لديهما نظرة ايجابية تجاه فكرة إعادة التفاوض بشأن الإتفاق النووي

وردا على التقرير الذي بثه موقع (بلومبرغ)، نفى السفير الفرنسي لدى اميركا، جيرارد آرود، أي دعم من بلاده لإعادة التفاوض بشأن الإتفاق النووي. وكتب: إن فرنسا لا تدعم أي إعادة لفتح (ملف) الإتفاق النووي.. يجب تنفيذ هذا الإتفاق وفقا لما هو قائم.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي بروسيا، الاربعاء، اشار ظريف الى المحادثات التي اجراها في روسيا (الاربعاء)، مع الرئيس الروسي بحضور وزير الخارجية سيرغي لافروف والسفير الايراني مهدي سنائي، قائلاً: إن محادثات قيمة وجيدة قد اجريت وضمت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واضاف: إن من المجالات المهمة لتطوير العلاقات مواصلة التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، من العسكرية الى الطاقة النووية والنقل وسكك الحديد ومحطات الطاقة الحرارية.

وحول المحاور الأخرى لمحادثاته مع الرئيس بوتين قال: لقد جرى التأكيد حول الإتفاق النووي بان لا مفاوضات مجددة بشأنها وضرورة التزام جميع الاطراف بتعهداتها، فالجمهورية الاسلامية الايرانية نفذت جميع تعهداتها في اطار الإتفاق النووي لغاية الان ولكن للاسف ان بعض الاطراف لم تكن ملتزمة كما ينبغي، ولقد اكدنا اليوم بان هذا الإتفاق دولي ومتعدد الاطراف وينبغي على الجميع الالتزام به.

كما أفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، الخميس، أن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف التقى في موسكو مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا فيجوداس أوساكاس، وان اللقاء جرى بمناسبة إنجاز الموفد الأوروبي لمهمته فى موسكو، وناقش الجانبان خلاله بعض القضايا الواردة في جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي طهران وصف السفير الروسي، لفان جاغاريان، موقف بلاده من الإتفاق النووي بانه واضح وبديهي، ودعا اوروبا لتعلن دعمها للإتفاق بصوت عال، مؤكدا بانه لا توجد لدى اميركا أي ذريعة لتتهم ايران بنقض الإتفاق.

جاء ذلك في حوار خاص اجرته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) مع السفير الروسي، تحدث فيه عن الإتفاق النووي والتوتر بين موسكو وواشنطن ومواقف ترامب تجاه ايران ومستقبل روسيا السياسي.

وفي معرض إجابته على سؤال حول سيناريوهات حكومة ترامب حول الإتفاق النووي، قال: لا أعلم بوجود أي وثائق تؤكد إنتهاك إيران للإتفاق النووي، وحسب إطلاعنا فإن الوكالة الذرية تعلن عن تأكيدها إلتزام إيران بالإتفاق كل ثلاثة أشهر وبشكل منتظم.

واضاف قائلاً: ليست الوكالة الذرية فقط بل نحن ايضا نؤكد هذا الامر (التزام ايران) ولا نرى أي ذريعة لتوجه اميركا الاتهام لايران بنقض الإتفاق.

من جانبها شددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على أهمية الإتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي وذلك في اجتماع قصير مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مكتبها في لندن الخميس.

وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين: تطرقا إلى إتفاق إيران النووي وسلطت رئيسة الوزراء الضوء على أهميته لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف: ناقشا أيضا قضية كوريا الشمالية واستمرار أنشطتها التي تقوّض الاستقرار. واتفقا على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي العمل من أجل الضغط على النظام.