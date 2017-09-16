اعتبر مندوب ايران لدى الأمم المتحدة، غلام علي خوشرو، أن اي حظر، يتعارض مع مبدأ الدبلوماسية والحوار، ولن يساعد على تحسن وتقدم الاوضاع.

وأشار في تصريح له لوكالة الانباء الايرانية (ارنا) الى الحظر الامريكي الجديد على عدد من الكيانات والشخصيات الايرانية، قائلاً: إن امريكا بحسب الاتفاق النووي ملزمة بالحفاظ على الاتفاق والعمل على تخفيف العقوبات التي كانت قد وضعت سابقا.

واضاف: عندما تقترب فترة تمديد العمل بتخفيف الحظر على إيران، يضيف الامريكان أشخاصا تحت ذرائع واهية الى قائمة العقوبات ويزعمون انها عقوبات غير نووية وذلك من اجل ايهام مجلس الشيوخ والشعب في امريكا ان لديهم مواقف متشددة.

وأكد خوشرو ان أي حظر، يتعارض مع مبدأ الدبلوماسية والحوار، ولن يساعد على تحسن وتقدم الاوضاع، قائلاً: يجب ان تتخلى امريكا عن الحظر كأداة في سياستها الخارجية والتوجه الى التعامل مع العالم.

واستعرض خوشرو برنامج زيارة الرئيس روحاني الى نيويورك ومشاركته والكلمة التي سيلقيها امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً ان اهم محاور الكلمة ستكون حول الكشف عن الصورة الحقيقية لايران وموقعها على مستوى المنطقة والعالم وتصحيح نظرة المجتمع الدولي تجاه ايران والتي تعمل امريكا على تشويه هذه الصورة وإثارة موضوع (ايرنوفوبيا).

وتابع خوشرو: كما ان رئيس الجمهورية سيؤكد خلال كلمته على مسألة انتهاج مبدأ الحوار الدبلوماسي بدل من ممارسة سياسة الضغوط والقوة مثل فرض العقوبات على الدول بالاضافة الى ضرورة مواجهة الارهاب والتطرف ودور ايران الأساس في السيطرة على هذه الظاهرة. علاوة على تبني ايران لسياسة بناءة في مجال التعامل الاقتصادي مع كافة الدول والتزام ايران بكافة التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.

وتوقع خوشرو، ان يجري رئيس الجمهورية عدداً من اللقاءات على هامش الاجتماع بما فيها ممثلو دول (5+1)، بالاضافة الى عقد اجتماع مع الجالية الايرانية المقيمة في الولايات المتحدة وقادة الدول الاسلامية لبحث اوضاع العالم الاسلامي.

وقد فرضت وزارة الخزانة الاميركية، الخميس، الحظر على 18 شخصا وشركة ايرانية واجنبية بزعم صلتهم بالحرس الثوري وبرنامجه الصاروخي والتورط في نشاط سيبراني ضار ضد اميركا.