كشف زعيم أنصار الله، أن القوة الصاروخية اليمنية قامت بتجربة إطلاق ناجحة الى أبوظبي، مؤكدا ان (الإمارات باتت في مرمى صواريخنا)، محذرا في الوقت ذاته من أي حماقة قد ترتكبها قوى العدوان لغزو الحديدة.

واوردت (المسيرة نت) انه في كلمته مساء الخميس، أكد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أن أميركا والكيان الصهيوني يقفان وراء المحن والأزمات في المنطقة العربية وأنهما في إطار واحد يسعيان للهيمنة على المنطقة بعد إضعافها.

وأوضح أن الصمود في سوريا والعراق ولبنان وصمود الشعب اليمني العظيم هو السبب في تراجع المشروع الأميركي، مؤكدا أن الشعب اليمني أسهم بشكل كبير في تراجع المد التكفيري.

وكشف السيد عبدالملك الحوثي، أن القوة الصاروخية اليمنية قامت بتجربة إطلاق ناجحة نحو أبوظبي، مشددا على ان الإمارات باتت اليوم في مرمى الصواريخ اليمنية، ومحذرا ان (على كل الشركات في الإمارات ألا تنظر للإمارات بلدا آمنا بعد اليوم، ومؤكدا أيضا أن المنشآت النفطية السعودية من اليوم باتت في مرمي صواريخنا).

وأضاف: إن القوة الصاروخية اليمنية تمكنت من إنجاز مرحلة ما بعد الرياض، وأنه لا زالت المسارات وخطوط الإنتاج تتنامى، مؤكدا على أن الشعب اليمني يعمل على تطوير قدراته الصاروخية للوصول الى أي هدف في السعودية والإمارات.

وتابع السيد الحوثي: إن النظامين السعودي والإماراتي يحاولان التعويض عن هزائمهما بالعراق وسوريا في بلدنا اليمن وأن هناك نظرية شيطانية تحكم النظام السعودي بأن استقراره بتخريب أمن اليمن وتحويله الى مزبلة نفايات وليس فقط حديقة خلفية.

وفي سياق حديثه عن القدرات اليمنية في مختلف المجالات العسكرية والتطورات المستمرة فيها، لفت السيد عبدالملك الحوثي الى أن الشعب اليمني يواجه التقنية الأميركية بأحدث ما وصلت إليه، وليس مواجهة تقنيات السعودية وأعراب الإمارات.

ومع ذلك نوه الى أن الصاروخ الذي وصل ينبع في السعودية لم تعترضه صواريخ الباتريوت، وهناك تفوّق على ما مع العدو من إمكانات، مؤكدا في الوقت نفسه أن لدى الجيش واللجان الشعبية اليمنية جهودا لتطوير منظومات الدفاع الجوي للتصدي للطائرات الأميركية الحديثة.

كما كشف أن لدى قوات الشعب اليمني طائرات بدون طيار حلقت مئات الكيلومترات داخل المملكة السعودية، وأنها قريبا إن شاء الله ستبدأ عملها في القصف، وأعرب عن أمل الشعب اليمني في سياق تطوير قدراته العسكرية الوصول الى الميناء الفلسطيني المحتل.

وتوعد السيد عبد الملك الحوثي قوى العدوان التي تحاول احتلال وغزو السواحل اليمنية بأن أي حماقة لغزو الحديدة والميناء سيقابل بخطوات لم نقدم عليها من قبل، قائلا: إذا أرادوا أن تسلم سفنهم النفطية فعليهم ألا يقدموا على غزو الحديدة.

وفي الشأن السعودي ذكر السيد الحوثي أن النظام السعودي انتهج سياسات عدائية وقمعية واستبدادية حتى مع شعبه، ويتبنى حملة تكفيرية وتحريضية على الإسماعيليين في نجران.

وأشار السيد عبدالملك الى أن هناك نشاطا شعبيا في السعودية لمواجهة الاحتقان الذي أنتجته السياسات السعودية، معلنا التضامن بشكل كامل مع الشعب السعودي وتأييد التحرك الشعبي الفاعل لتغيير سياسات النظام السعودي العدائية.

الى ذلك جرى إتصال بين رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وزعيم حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الاربعاء.

وتمحور الاتصال حول مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وعلاقة الشراكة القائمة بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وحلفائهما، على مواجهة العدوان السعودي والدفاع عن الوطن وإدارة شؤون الدولة طبقاً للدستور والقوانين وللإتفاق السياسي الموقّع بينهما يوم الـ28 من يوليو/تموز 2016 والذي بموجبه تم تشكيل المجلس السياسي الأعلى والإتفاقات الأخرى الموقّعة بين الطرفين.

وكانت وجهات النظر بين قائدي المؤتمر وأنصار الله متطابقة، وجرى التأكيد على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف والموقف وتوجيه كافة الجهود والطاقات الوطنية للتصدّي للعدوان في كل جبهات القتال وصولاً إلى تحقيق الإنتصار الحاسم على العدوان وإفشال مخططاته الهادفة إلى تمزيق الوطن وتفكيك النسيج الإجتماعي للشعب اليمني.

وأكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام، الأربعاء، أنه تم التواصل المباشر بين القيادات العليا لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وذلك إرساءً لمبدأ الحوار والتفاهم لإزالة الإشكالات.

وكتب عبد السلام في صفحته على (فيس بوك): في سياق الحرص الوطني لمواجهة العدوان الظالم والغاشم بكل تحدياته وحرصاً على توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان، وتعزيزا للشراكة الوطنية لما فيه مصلحة الاستقرار الداخلي ودعم الجبهات العسكرية، وإرساءً لمبدأ الحوار والتفاهم لإزالة الاشكالات فقد تم التواصل المباشر بين القيادات العليا لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.

وكان المكتب السياسي لأنصار الله قد أكد في بيان له، دعمهم بكل الوسائل نجاح تجربة الشراكة الوطنية مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.

* الناطق الرسمي لأنصار الله يرد على تصريحات قرقاش

وقد أكد الناطق الرسمي لأنصار الله أن حماقات دول العدوان على اليمن لن تمر دون رد مشروع من أبناء الشعب اليمني الصامد منذ ما يقارب الثلاثة أعوام.

وقال محمد عبدالسلام في سلسلة تغريدات ردا على وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "إن الأحمق من شن العدوان منذ 900 يوم ولا زال مستمر في حماقته" مشيراً إلى أن أنهم مستبدون بشعوبهم وهم بلا تاريخ ولاحضارة الا مدن زجاجية هم أكثر هشاشة منها، ووجدوا حماية من الأمريكيين والصهاينة فنفشوا ريشهم.

الجدير بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عبر عن خوف دول العدوان على اليمن من الخطاب التاريخي والاستراتيجي لقائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبدالملك الحوثي مساء الخميس 23 ذو الحجة والذي أكد فيه أن دولة الإمارات والمنشآت النفطية السعودية أصبحت مناطق غير آمنة ما دام العدوان مستمراً على الشعب اليمني.