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رقم الخبر: 202846 تاريخ النشر: أيلول 15, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: اقتصاد  
منح إئتمان لبنوك إيرانية بـ10 مليارات دولار
من قبل مجموعة "سيتيك" الصينية

منح إئتمان لبنوك إيرانية بـ10 مليارات دولار

أبرمت مجموعة (سيتيك) الصينية العملاقة، في بكين يوم الخميس، عقداً تمنح بموجبه إئتماناً بقيمة 10 مليارات دولار لخمس بنوك ايرانية.

وبموجب العقد المبرم، ستمنح المجموعة إئتماناً بقيمة 10 مليارات دولار لخمس بنوك ايرانية، وهي: باساركاد، ورفاه، وصنعت ومعدن، وتوسعة صادرات وبارسيان.

واعتبر محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف، الذي حضر المراسم، أن العقد المبرم يعكس الإرادة الجادة لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين. ودعا سيف الجانب الصيني لإجراء التمهيدات اللازمة، لاستحواذ المصارف الايرانية على عقود تمويلات مع الصين.

يذكر أن مجموعة (سيتيك) الاستثمارية تعد من المؤسسات المالية الضخمة في العالم وتحتل المرتبة 51 من بين أفضل 500 شركة عالمية.

 
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