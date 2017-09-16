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رقم الخبر: 202845 تاريخ النشر: أيلول 15, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
مشاركة إيرانية في المعرض الدولي للمروحيات في الصين

مشاركة إيرانية في المعرض الدولي للمروحيات في الصين

إنطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات المعرض الدولي للمروحيات في ميناء تيانجين بالصين، بمشاركة كبريات الشركات المصنعة للمروحيات في العالم.

ومن الجمهورية الاسلامية الايرانية تشارك شركة الدعم والتحديث للمروحيات الايرانية (بنها) التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية التي تعرض جانباً من إمكانياتها في مجالات الأنشطة على المستوى التجاري وتنمية القدرات التصديرية وتوطين المنتوجات.

وتعرض شركة (بنها) 3 أنواع من المروحيات وهي (صبا 248) التي تسع 8 أفراد وهي متعددة الأغراض للبحث والإنقاذ والإغاثة والنقل، ومروحية (شاهد 278) التي تسع 6 أفراد ولها استخدامات تدريبية وعملانية، ومروحية (سورنا) التي تسع 4 أفراد ولها مهمات تدريبية وإعداد الأخبار والتصوير ومراقبة المرور.

ويتم في هذا المعرض الدولي الخاص للمروحيات الذي يستمر 4 أيام، عرض المنجزات والخدمات في هذا المجال، فضلاً عن عقد ندوات ومؤتمرات تخصصية وتنفيذ عمليات استعراض جوي.

 
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