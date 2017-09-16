أكد مساعد وزير الإقتصاد رئيس مؤسسة الإستثمارات والمساعدات الفنية والإقتصادية، محمد خزائي، إن حجم الإستثمارات بين إيران والصين شهد بعد الإتفاق النووي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي تصريح لـ(إرنا) يوم الأربعاء الماضي، قال خزائي: إن استيراد الصين للنفط الإيراني شهد ارتفاعاً بمعدل 17 بالمائة، فيما شهد التبادل التجاري خلال العام 2016 إرتفاعاً بمعدل 15 بالمائة مقارنة مع العام 2015 ووصل إلى 13 مليار دولار. وأضاف: لقد استوردت الصين خلال العام 2016، 5ر31 مليون طن من النفط الإيراني أي بزيادة 17 بالمائة، فيما شهدت صادرات إيران غير النفطية إلى الصين في العام ذاته ارتفاعاً بمعدل 5ر11 بالمائة.

وقال خزائي: إن حجم التعاون بين إيران والصين في تطور مستمر بحيث تم قبل عدة أشهر توقيع أول عقد تمويلي بين كل من مؤسسة الإستثمارات والبنك المركزي الايراني من جهة والبنك الصيني (اكزيم بنك) من جهة أخرى لكهربة خط سكك الحديد بين طهران ومشهد بمبلغ 7ر1 مليار دولار.

ووصف خزائي الصين بأنها من الشركاء الإقتصاديين والتجاريين البارزين لإيران، معتبراً إن العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية مهمة واستراتيجية. ولفت إلى أنه وفي فترة الحظر كانت للصين علاقات جيدة مع إيران وقد وقفت الصين معنا، ومن هنا فإننا لن ننسى أصدقاءنا أبداً.