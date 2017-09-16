  • السبت ٢٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • السبت , سبتمبر 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202844 تاريخ النشر: أيلول 15, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع حجم الإستثمارات بين إيران والصين بعد الإتفاق النووي

إرتفاع حجم الإستثمارات بين إيران والصين بعد الإتفاق النووي

أكد مساعد وزير الإقتصاد رئيس مؤسسة الإستثمارات والمساعدات الفنية والإقتصادية، محمد خزائي، إن حجم الإستثمارات بين إيران والصين شهد بعد الإتفاق النووي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي تصريح لـ(إرنا) يوم الأربعاء الماضي، قال خزائي: إن استيراد الصين للنفط الإيراني شهد ارتفاعاً بمعدل 17 بالمائة، فيما شهد التبادل التجاري خلال العام 2016 إرتفاعاً بمعدل 15 بالمائة مقارنة مع العام 2015 ووصل إلى 13 مليار دولار. وأضاف: لقد استوردت الصين خلال العام 2016، 5ر31 مليون طن من النفط الإيراني أي بزيادة 17 بالمائة، فيما شهدت صادرات إيران غير النفطية إلى الصين في العام ذاته ارتفاعاً بمعدل 5ر11 بالمائة.

وقال خزائي: إن حجم التعاون بين إيران والصين في تطور مستمر بحيث تم قبل عدة أشهر توقيع أول عقد تمويلي بين كل من مؤسسة الإستثمارات والبنك المركزي الايراني من جهة والبنك الصيني (اكزيم بنك) من جهة أخرى لكهربة خط سكك الحديد بين طهران ومشهد بمبلغ 7ر1 مليار دولار.

ووصف خزائي الصين بأنها من الشركاء الإقتصاديين والتجاريين البارزين لإيران، معتبراً إن العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية مهمة واستراتيجية. ولفت إلى أنه وفي فترة الحظر كانت للصين علاقات جيدة مع إيران وقد وقفت الصين معنا، ومن هنا فإننا لن ننسى أصدقاءنا أبداً.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0749 sec