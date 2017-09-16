أكد سفير ايران في غانا، نصرت الله مالكي، ان طهران وأكرا تجمعهما علاقات سياسية واقتصادية مميزة، أدت الى تعزيز فرص التعاون الاستثماري وخاصة على الصعد الاقتصادية بين الجانبين.

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، نوه السفير الايراني الى العلاقات والتعاون الثنائي بين ايران وغانا في الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، مضيفاً: ان العلاقات السياسية بين البلدين بلغت ذروتها في المرحلة الراهنة.

ونوه مالكي الى تبادل الزيارات خلال العامين الأخيرين بين كبار المسؤولين الايرانيين والغانيين، مؤكداً ان هذه الزيارات تشير الى المستوى الرفيع للعلاقات السياسية القائمة بين طهران وأكرا. ولفت السفير الايراني لدى غانا الى نشاطات المؤسسات الايرانية الأخرى، إضافة الى السفارة (الايرانية) في هذا البلد، بما فيها مركز علاج تابع لجمعية الهلال الأحمر الايرانية بوصفه أحد مراكز تقديم المساعدات الإنسانية من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي يعود الى 25 عاماً مضت، موضحاً ان الخدمات العلاجية لهذا المركز الايراني تشمل 100 ألف شخص سنوياً.

وفيما يخص الفرص الاستثمارية المتاحة لدى غانا، أشار السفير الايراني الى توفر المناجم في هذا البلد، مضيفاً: ان غانا تعد ثاني أكبر دولة منتجة للذهب في قارة أفريقيا وتزخر بالأراضي البكر الزراعية وهي ثاني أكبر بلد منتج ومصدر لمادة الكاكاو، فضلاً عن ان هذا البلد ينعم بالاستقرار السياسي والديمقراطية ونسبة كبيرة من الأمن بما يؤهله لاستقطاب الاستثمارات.