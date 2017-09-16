قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكو: ان جمهورية آذربايجان تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع في إطار النشاطات المشتركة مع الدول الأخرى لتحقيق النمو والتطور .

وأضاف جواد جهانغيرزادة، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، الخميس، على هامش معرض (باكو اكسبو 2017): ان الاقتصاد الآذربايجاني لا يعتمد على الحدود وداخل البلاد فقط، بل يشكل همزة وصل مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا والقوقاز الشمالية .وصرح بأن ما يسعى إليه المسؤولون في جمهورية آذربايجان، ليس فقط استيراد السلع والمنتجات، وإنما إنجاز المشاريع الاقتصادية والصناعية المشتركة مع الدول، مما يتطلب إهتماماً خاصاً من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الايرانيين.

وأشار السفير الايراني في باكو الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان، تعملان حالياً على بناء وتأسيس مصنع لإنتاج السيارات في منطقة (نفت تشاله)، حيث تم إنجاز 90 بالمائة من هذا المشروع حتى الآن.

وتشارك ايران في معرض باكو الصناعي الدولي CASPINDEXPO والمعرض الدولي للبناء الذي يقام بالتزامن في العاصمة الآذربايجانية باكو من 13 لغاية 15 أيلول/ سبتمبر .

وفي مراسم افتتاح معرض (اكسبو 2017) الدولي في باكو، أعلن السفير الايراني ان حجم التبادل التجاري بين ايران وجمهورية آذربايجان شهد نمواً بنسبة أكثر من 70 بالمئة في العام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيراً الى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين الى أكثر من 40 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017. وأضاف: ان جمهورية آذربايجان تشكل سوقاً كبيراً ويمكن نقل السلع والبضائع الايرانية الى دول جوار آذربايجان مثل روسيا وأوكرانيا وجورجيا. وشدد على ضرورة تعزيز حجم العلاقات التجارية بين ايران وجمهورية آذربايجان، وقال: ان حضور شركة (ايران خودرو) لصناعة السيارات الايرانية في جمهورية آذربايجان والجهود التي تبذل حالياً لإنشاء مصنع في منطقة (نفت جالة) يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

يشار الى أن 450 شركة بإستثمارات ايرانية تمارس نشاطاتها في جمهورية آذربايجان، حيث تبلغ إستثماراتها 5ر2 مليار دولار منها 150 مليون دولار في المجالات غير النفطية وفق الإحصاءات المعلنة. وتحوز آذربايجان على المرتبة الأولى في مجال الصادرات الايرانية الى بلدان منطقة القوقاز، حيث بلغت قيمة السلع المصدرة إليها خلال العام الماضي نحو مليار دولار.