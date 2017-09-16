وخلال اللقاء الذي جرى في العاصمة كييف يوم الأربعاء وحضره السفير الإيراني لدى أوكرانيا محمد بهشتي منفرد، أشادت المسؤولة الأوكرانية بالتعاون بين البلدين في مجال الطاقة. وأكدت غالينا كارب على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية، مشيرة إلى الإمكانيات الإقتصادية المختلفة التي يتمتع بها البلدان على المستوى الإقتصادي.

من جهته، شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة، غلام حسين شافعي، على أهمية تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الإقتصادية المختلفة، مشدداً على عزم الحكومة الإيرانية على تطوير العلاقات مع أوكرانيا. كما أعرب عن استعداد الغرفة التجارية الإيرانية للإستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية على صعيد القطاع الخاص.

يذكر أن وفداً إقتصادياً وتجارياً إيرانياً يزور العاصمة كييف لبحث التعاون الثنائي وإفتتاح معرض تجاري إيراني لمدة أربعة أيام ويشمل قسم الصناعات والسلع الإستهلاكية والمواد الإنشائية.