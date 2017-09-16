أعلن مجلس الوزراء القطري، الأربعاء الماضي، موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (الترانزيت)، بين كل من قطر وإيران وتركيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي: إنه (تم التوصل لاتفاق ثلاثي شفهي بين أنقرة والدوحة وطهران بشأن نقل البضائع من تركيا إلى دولة قطر عبر إيران).

وينص الإتفاق الشفهي على نقل البضائع بالشاحنات براً من تركيا إلى الموانئ الإيرانية، ومن ثم نقل الشاحنات عبر سفن (الرورو) إلى دولة قطر. و(الرورو) اختصار لعبارة roll-on-roll-off، وهو أسلوب يستخدم في نقل البضائع بين البلدان عبر خط ملاحي، يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات تنقلها عبّارات تسمى (سفن الدحرج)، وهي سفن مصممة لحمل السيارات، والقاطرات، والشاحنات التي تحمل بضائع بين ميناءين، ثم تتابع طريقها براً.