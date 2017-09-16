وافادت وكالة سباه نيوز ان العقيد ياميني اشار في تصريح ادلى به الى التصريحات المنقولة عنه في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية وقال، لقد اعلنت بانه تم اعتقال شخص من قبل قوات الامن يقال بان له صلات مع الارهابيين التكفيريين، ولكن للاسف ان وسائل الاعلام عكست تصريحاتي بصورة اخرى.

ونفى ما نقل عنه في وسائل الاعلام بهذا الصدد واضاف، من الصحيح ان شخصا اعتقل في شهريار ولكن ليس من الصحيح ما نقل عني القول بأنه من المقرر ان يقوم هذا الارهابي بتنفيذ 300 عملية ارهابية خلال ايام محرم وللأسف ان وسائل الاعلام اخطأت في نقل تصريحاتي ولقد نبهتها على ذلك.