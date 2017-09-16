أعلن أمين عام غرفة التجارة المشتركة الايرانية-العراقية، حميد حسيني، عن تأسيس شركة خدمية معنية بالصادرات بهدف دعم التجار الايرانيين والحد من المنافسات الاقتصادية المضرة فيما بينهم داخل العراق.

وأشار حسيني، خلال الاجتماع الشهري الرابع لغرفة التجارة المشتركة الايرانية-العراقية، الأربعاء الماضي، الى الاستراتيجية المتبعة في العراق تجاه ايران، مصرحاً بالقول: انه يبنغي أن لا ننظر للعراق بوصفه سوقاً مؤقتاً، وإنما يجب أن نبذل الجهود لاتخاذ خطوات متسقة على صعيد المنافسة مع تركيا والسعودية والأردن (داخل هذا البلد).

ودعا رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية-العراقية، الحكومة في ايران الى دعم التجار الايرانيين في مجال الصادرات وبما يمنع تراجع نسبة الصادرات الايرانية التقديرية على مدى الأعوام الخمسة القادمة .

إلى ذلك، أكد السفير العراقي لدى ايران صالح راجح الموسوي، خلال اجتماع غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق، أكد استعداد بلاده للتعاون التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، منوهاً بمواقف ايران المساندة لدول المنطقة.

ودعا الموسوي المسؤولين في ايران الى إنشاء معرض دائمي في بلاده ومحافظة البصرة بما يتيح للتجار العراقيين العثور على السلع المطلوبة دون الحاجة الى زيارة الدول الأخرى وحتى القدوم الى ايران. وخلص السفير العراقي لدى ايران الى أن كافة مكونات المجتمع العراقي بمن فيهم الشيعة والسنة والقوميات لديهم الرغبة بنسبة واحدة تجاه ايران، محذراً من (المؤامرات الدولية) الرامية الى عرقلة العلاقات بين البلدين.