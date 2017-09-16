أكد وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، أن طهران ستتخذ أي خطوات ضرورية لضمان استقرار سوق النفط.

وقال الوزير زنكنة، الأربعاء الماضي، بعد اجتماع مع نظيره الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو في طهران: (نحن مستعدون لأي إجراء من شأنه أن يساعد في استقرار سوق النفط). وأشار الى أن إلتزام أعضاء منظمة (أوبك) بإتفاق خفض إنتاج النفط بلغ حوالي 98 بالمئة في الأشهر الثمانية الماضية وسيتحسن في المستقبل.

هذا وأظهرت بيانات رصد السفن التي تم جمعها من مصادر في القطاع وبيانات أعدتها وحدة أبحاث وتوقعات النفط لتومسون رويترز أن الهند استوردت 335 ألفاً و400 برميل من النفط يومياً من إيران في أغسطس/ آب.

وأشارت رويترز الى أن حجم استيراد الهند من النفط الايراني في أغسطس/ آب 2017 يعادل انخفاضاً بنحو 42 بالمئة على أساس سنوي. وأظهرت البيانات أن واردات النفط الإيراني انخفضت في أغسطس/ آب 2ر19 بالمئة مقارنة مع يوليو/ تموز.

وما يزال العراق أكبر مورد نفط للهند للشهر الخامس على التوالي ويعقبه السعودية، بينما تقدمت فنزويلا لتصبح ثالث أكبر مورد للنفط للهند وأزاحت نيجيريا إلى المركز الخامس في حين احتفظت إيران بالمركز الرابع.